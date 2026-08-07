Trzy siostry zaginęły w Warszawie! Nastolatki odnalezione w Niemczech

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-08-07 19:54

Trzy siostry, których od kilku dni szukała warszawska policja, odnalazły się. 18-latka Sana, 16-latka i 14-latka wyszły 1 sierpnia z domu na warszawskim Żoliborzu i nie skontaktowały się z rodziną. Dziewczęta nie miały przy sobie telefonów ani dokumentów. Policjanci ustalili, że mogły wyjechać z Polski. Siostry zostały odnalezione w Niemczech. Wszystkie są całe i zdrowe.

Trzy afgańskie siostry odnalazły się
Autor: Shutterstock, Policja / Shutterstock

Zaginione siostry z Warszawy odnalazły się. Nastolatki były w Niemczech

Zakończyły się poszukiwania trzech sióstr, które zaginęły w Warszawie. Nastolatki z Afganistanu zostały odnalezione na terenie Niemiec. Policja przekazała, że są bezpieczne. Zaginięcie dziewcząt zostało zgłoszone policji 1 sierpnia. Tego dnia około godz. 18 siostry wyszły z miejsca zamieszkania przy ul. Rudnickiego w Warszawie. Około godz. 20.50 były widziane na przystanku tramwajowym przy ul. Broniewskiego. Wcześniej zrobiły zakupy w pobliskim sklepie. Później ślad po nich się urwał. Sprawa od początku budziła niepokój, ponieważ dziewczęta nie miały przy sobie telefonów ani dokumentów. Nie wróciły również do domu i nie kontaktowały się z rodziną.

W pewnym momencie pojawiły się ustalenia wskazujące, że dziewczęta mogą znajdować się poza Polską

Sprawą zajmowali się policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V. W działania włączyli się również funkcjonariusze z innych jednostek warszawskiej policji. Policja opublikowała zdjęcia i rysopisy sióstr oraz poprosiła o pomoc osoby, które mogły je widzieć lub wiedziały, gdzie przebywają.

Funkcjonariusze sprawdzali informacje przekazywane przez mieszkańców oraz kolejne tropy. W pewnym momencie pojawiły się ustalenia wskazujące, że dziewczęta mogą znajdować się poza Polską. Do poszukiwań włączono wtedy niemiecką policję. Funkcjonariusze z Polski i Niemiec wymieniali informacje dotyczące możliwego miejsca pobytu nastolatek. Poszukiwania zakończyły się odnalezieniem całej trójki na terenie Niemiec. Policja poinformowała, że siostry są całe, zdrowe i bezpieczne.

Nie podano dokładnego miejsca, w którym odnaleziono siostry. Policja nie przekazała też szczegółowych informacji o tym, w jaki sposób dziewczęta dostały się do Niemiec ani gdzie przebywały od momentu zaginięcia.

Komenda Rejonowa Policji Warszawa V podziękowała osobom, które podczas poszukiwań przekazywały informacje o zaginionych. Podziękowała również mediom za publikowanie komunikatów i zdjęć sióstr oraz niemieckiej policji za pomoc w ich odnalezieniu.

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