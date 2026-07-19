Dachowanie osobówki na S8. Dwoje rannych dzieci w szpitalu

Dachowanie Cupry na warszawskiej S8

W niedzielę, 19 lipca, tuż przed godziną 9:00 na warszawskiej trasie S8 na wysokości ulicy Mickiewicza doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Uczestniczyły w nim osobowa Cupra oraz bus marki Mercedes.

Jak przekazał młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji, wstępne ustalenia mundurowych wskazują, że powodem wypadku był manewr zmiany pasa ruchu wykonany przez kierowcę Mercedesa. W wyniku tego Cupra wjechała w busa, a następnie przewróciła się na dach.

Ranne dzieci w wypadku na S8

Według informacji przekazanych przez funkcjonariusza, w Cuprze znajdował się tylko kierowca. Mercedesem podróżowała natomiast grupa sześciu osób. Dwoje z pasażerów busa trafiło do szpitala. Poszkodowani to dzieci, mające 5 oraz 15 lat.

Służby badają okoliczności wypadku

Dokładne przyczyny i przebieg tego porannego incydentu na S8 będą teraz przedmiotem policyjnego dochodzenia. Wstępne badania wykazały, że obaj kierujący w momencie zderzenia byli trzeźwi.

Na miejscu zdarzenia interweniowały jednostki straży pożarnej, karetki pogotowia oraz funkcjonariusze policji. W stronę Marek wyłączono z ruchu dwa pasy S8.

Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, które potrwają aż do zakończenia interwencji służb ratunkowych i odholowania uszkodzonych aut.

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