Darmowe badania składu ciała w Fabryce Norblina. Specjaliści pomogą w walce z otyłością

Darmowe badania i wykłady w Fabryce Norblina

Projekt pod nazwą „The Impossible Gym” zlokalizowany w Fabryce Norblina w Warszawie pełni funkcję strefy informacyjnej i punktu pomocy dla chorych dążących do poprawy swojej kondycji. Organizatorzy przygotowali merytoryczne spotkania, podczas których uczestnicy wydarzenia będą mogli wysłuchać cennych wskazówek od wykwalifikowanego dietetyka, fizjoterapeuty i instruktora sportowego. Eksperci podpowiedzą zgromadzonym gościom sprawdzone metody wdrażania mądrych wyborów żywieniowych i bezpiecznego ruchu w codziennym harmonogramie pacjentów.

Miliony Polaków zmagają się z chorobą otyłościową

Inicjatywa ta ma szczególne znaczenie w kontekście aktualnych statystyk zdrowotnych społeczeństwa. Z kłopotami ze zbyt dużą wagą boryka się aktualnie około 57 procent mieszkańców naszego kraju po ukończeniu 15 roku życia. Problem przybiera naprawdę niepokojące rozmiary, ponieważ przewlekła choroba otyłościowa dotyka już blisko 9 milionów pełnoletnich obywateli Polski. Szacunki specjalistów wskazują ponadto dramatyczny trend na przyszłość. Eksperci przewidują mianowicie, że do 2035 roku odsetek pacjentów z tą diagnozą wzrośnie do ponad 35 procent w grupie mężczyzn oraz przekroczy 25 procent wśród kobiet.

Otyłość wymaga kompleksowego wsparcia medycznego

Światowa Organizacja Zdrowia wpisała to schorzenie na oficjalną listę jednostek chorobowych wymagających wielotorowej terapii już ćwierć wieku temu. Niestety pomimo jasnego stanowiska WHO pacjenci noszący nadmiar kilogramów wciąż muszą mierzyć się z niechęcią i bolesnym stygmatyzowaniem. Ludzie cierpiący na tę przypadłość niejednokrotnie doświadczają krzywdzących ocen ze strony otoczenia, które często całkowicie bagatelizuje powagę problemu medycznego.

Podłożem tego schorzenia wcale nie są nieodpowiednie decyzje, rzekome lenistwo pacjenta czy niedostatek samozaparcia. Badania wyraźnie dowodzą, że główną przyczyną odkładania się patologicznych ilości tkanki tłuszczowej są skomplikowane zaburzenia na tle neurohormonalnym. Prowadzą one bezpośrednio do utrzymywania się dodatniego bilansu kalorycznego w organizmie, nad którym chory nie jest w stanie zapanować bez profesjonalnego wsparcia lekarskiego.