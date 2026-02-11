Darmowe pączki na tłusty czwartek 2026. Gdzie w Warszawie?

Tłusty czwartek 2026 w Warszawie

W 2026 r. tłusty czwartek - święto pączków, faworków i innych słodkości - wypada 12 lutego. To jeden z tych dni w roku, kiedy kalorie przestają się liczyć, a Warszawa ustawia się w długich kolejkach po idealnego pączka. Tłumów tradycyjnie już nie zabraknie m.in. pod Pracownią Cukierniczą "Zagoździński" (Górczewska 15), cukierniami Blikle czy cukiernią Słodki Słony (Mokotowska 45).

Przypomnijmy, że tłusty czwartek to zwyczajowy ostatni czwartek karnawału, czyli jeden z ostatnich dni przed rozpoczęciem okresu Wielkiego Postu. Dokładna data tłustego czwartku jest więc ściśle powiązana z Wielkanocą. Tego dnia tradycja pozwala wszystkim na zapomnienie o diecie i objadanie się, biorąc pod uwagę nadchodzący okres ponad 40 dni postu, w którym wytrwać powinni chrześcijanie. Niegdyś było to bardzo ściśle przestrzegane, stąd tak duża rola tłustego czwartku. Dziś jest już inaczej, ale zwyczaj objadania się - szczególnie słodkościami - w ten dzień przetrwał.

Darmowe pączki na tłusty czwartek 2026 w Warszawie

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że 12 lutego w stolicy nie zabraknie okazji do odebrania pączka całkowicie za darmo. Gdzie i kiedy? Akcję z bezpłatnymi słodkościami zapowiedział Urząd Dzielnicy Praga-Południe.

Urzędnicy przekazali w mediach społecznościowych, że tłustoczwartkowe pączki będą czekały w Wydziale Obsługi Mieszkańców, przy informacji (Grochowska 274). Słodkości będą dostępne od godz. 10:00 do wyczerpania zapasów, więc z ich odbiorem warto się oczywiście pospieszyć.

