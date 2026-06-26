Decyzja Muzeum Narodowego na weekend. Wszystko przez prognozy pogody

Zamknięte oddziały Muzeum Narodowego

Najbliższa sobota i niedziela (27-28 czerwca) to czas, kiedy odwiedzający nie będą mogli zwiedzić ani Gmachu Głównego stołecznego Muzeum Narodowego, ani Muzeum Plakatu w Wilanowie. Dodatkowo zamknięte pozostanie również Muzeum Rzeźby w Królikarni.

Przedstawiciele placówki przekazali za pośrednictwem swoich profili w internecie, że krok ten podyktowany jest niezwykle trudną sytuacją atmosferyczną zapowiadaną na te dni.

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Co z zakupionymi wejściówkami?

Zwiedzający, którzy zdążyli już nabyć bilety na ten weekend, nie zostaną pozostawieni sami sobie. Instytucja daje im możliwość odzyskania wpłaconych pieniędzy lub przesunięcia wizyty na inny dzień. Procedura zwrotów dotyczy również zaplanowanych zajęć edukacyjnych. Aby dopełnić formalności, wystarczy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta.

Warto jednak zaznaczyć, że część atrakcji dojdzie do skutku. Mowa o muzycznym cyklu Pianokrąg, którego koncerty w Parku Rzeźby odbędą się zgodnie z planem.

Warszawa w obliczu ekstremalnych temperatur

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że przed nami najbardziej upalny weekend w trwającym sezonie. Według szacunków termometry w stolicy pokażą wartości w okolicach 40 stopni Celsjusza. W odpowiedzi na te prognozy, odpowiednie służby proszą mieszkańców o rozsądek: unikanie słońca w okolicach południa, stałe uzupełnianie płynów oraz szczególną troskę o najmłodszych i seniorów.