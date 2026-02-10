Do małej wsi w woj. mazowieckim ściągają tłumy. Nie dla atrakcji turystycznych

Mała mazowiecka wieś przyciąga tłumy pielgrzymów

Sanktuarium w Górkach jest popularnym kierunkiem wśród pielgrzymów z całej Polski. Jak czytamy w serwisie Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, początki parafii wiążą się z objawieniem maryjnym, którego okoliczni mieszkańcy mieli doznać w latach 30. W miejscu tym powstała początkowo kapliczka Matki Bożej Szkaplerznej, później w jej pobliżu wybudowano kościół.

Nowa świątynia została wybudowana w latach 80., a pieczę nad nią i parafią objęło Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła, czyli michalici. "W 1985 r. przy Sanktuarium została wybudowana kamienna Grota Matki Bożej i tam płynie woda ze źródełka. Źródełko uznawane jest przez wielu za cudowne. Codziennie przychodzą tu ludzie, by zaczer­pnąć wody, a liczne świadectwa wskazują, że ma ono właściwości lecznicze i zdrowotne" - czytamy na stronie parafii. Do kościoła trafiła także figura Matki Bożej Fatimskiej (dziś znajdują się pod nią relikwie błogosławionych Hiacynty i Franciszka), niedługo później rozpoczęto budowę domu rekolekcyjnego.

Już w latach 90. stworzono Drogę Krzyżową w lesie, a kościół parafialny podniesiono do rangi diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. W 2003 r. na terenie zrekonstruowano kapliczkę z 1935 r. oraz otwarto i poświęcono Grotę św. Huberta. W 2013 r. rozpoczęła się rozbudowa świątyni. Obecnie do parafii przynależy ok. 1,5 tys. osób.

Cudowne źródełko, Grota św. Huberta i nie tylko

Wśród najciekawszych punktów sanktuarium bez wątpienia wymienić należy ołtarz polowy, będący centrum kultu fatimskiego. Pierwszy powstał jeszcze w latach 80., a kolejny wzniesiono w 2002 r. Kilka lat później poszerzono fatimski plac, tak aby w nabożeństwach mogło brać udział więcej wiernych. Odwiedzający parafię powinni również zobaczyć wspomnianą już rekonstrukcję kapliczki z lat 30. oraz cudowne zdaniem wielu źródełko w kamiennej Grocie Matki Bożej.

Na pielgrzymów czeka również ustawiona w 2002 r. obok domu rekolekcyjnego ponad dwumetrowa figura św. Michała Archanioła. Wzgórze, na którym stanęła, nazwano Górą św. Michała Archanioła. Ciekawym punktem jest także Grota św. Huberta, wzniesiona przez miejscowych myśliwych w celu uczczenia 80. rocznicy powstania Polskiego Związku Łowieckiego. "Grota jest jedynym w Polsce miejscem modlitw i spotkań myśliwych, leśników i miło­śników przyrody, trwałym elementem łowieckiej trady­cji, miejscem uroczystości rocznicowych i okoliczno­ściowych spotkań rodzin­nych" - czytamy na stronie parafii. Wiernych zainteresować może również wspomniana Droga Krzyżowa ze stacjami znajdującymi się w lesie, na ponad 700-metrowym szlaku, a także Grota relikwii z krzyżem bł. ks. Jerzego Popiełuszki jako miejsce modlitw za Polskę.

Czytaj również: PKP ogłaszają wielkie inwestycje. Te punkty na mapie Mazowsza obejmą

Nowe stacje metra na Bemowie w budowie (wrzesień 2025) - zobacz zdjęcia:

38

Tego nie wiecie – Małopolska