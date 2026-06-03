Wielka metamorfroza domu Jarosława Kaczyńskiego. Ale kontrast!

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-06-03 11:04

Słynny żoliborski bliźniak przeszedł gigantyczną metamorfozę i zupełnie nie przypomina dawnego budynku. Jedna z części nieruchomości zyskała wielkie przeszklenia i nowoczesną elewację. Trwające tuż za ścianą intensywne prace budowlane zmusiły Jarosława Kaczyńskiego do tymczasowego opuszczenia swojego dotychczasowego miejsca zamieszkania.

  • Sąsiadująca z prezesem PiS część budynku przeszła gruntowną modernizację.
  • Uciążliwe odgłosy remontu zmusiły Jarosława Kaczyńskiego do tymczasowej wyprowadzki z warszawskiego Żoliborza.
  • Wszelkie prace budowlane w tym miejscu mają potrwać do końca czerwca 2026 roku.

Dom Jarosława Kaczyńskiego na Żoliborzu nie do poznania

Dom przy ul. Mickiewicza od lat kojarzony jest z Jarosławem Kaczyńskim. Choć często mówi się o nim „żoliborska willa”, był to raczej zwykły bliźniak, który najlepsze lata miał już za sobą.

Teraz jednak budynek wyraźnie się zmienia. Nowi właściciele sąsiedniej części przeprowadzili gruntowny remont. Pojawiły się duże okna, przesuwne drzwi tarasowe i nowa elewacja. Dzięki temu cały dom prezentuje się dziś znacznie nowocześniej i bardziej elegancko.

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Prezes PiS Jarosław Kaczyński uciekł przed hałasem

Nowi właściciele sąsiedniej części bliźniaka tłumaczyli wcześniej, że szukali większego domu dla swojej rodziny, ale nie chcieli wyprowadzać się z Żoliborza. Ostatecznie zdecydowali się na budynek, w którym mieszka też prezes.

Remont rozpoczął się jesienią 2025 roku i od początku był prowadzony na dużą skalę. Najpierw z budynku usunięto stare elementy, później pojawiły się nowe przeszklenia i materiały wykończeniowe. Hałas związany z wierceniem i pracami budowlanymi był na tyle uciążliwy, że pod koniec ubiegłego roku prezes PiS wyprowadził się na jakiś czas z Żoliborza. Razem ze swoimi kotami zamieszkał w domu należącym do rodziny na warszawskiej Pradze-Południe.

Niewiarygodne, jak teraz wygląda dom Kaczyńskiego. Ale metamorfoza!
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Choć obie części żoliborskiego bliźniaka już wcześniej różniły się wyglądem, dziś kontrast jest jeszcze bardziej widoczny. Wyremontowana część zyskała nowoczesny wygląd, duże przeszklenia i nową elewację. 

Prezes PiS jest związany z Żoliborzem od dzieciństwa. To tutaj dorastał, chodził do szkoły i od wielu lat mieszka pod tym samym adresem. Z jego oświadczenia majątkowego wynika, że posiada udział w domu o powierzchni około 150 metrów kwadratowych. Wartość nieruchomości szacowana jest na około 2,2 mln zł.

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