Dożywocie za brutalne morderstwo 71-latka. Skazany w sądzie wpadł w furię. Ależ łacina!

Dożywocie za brutalne zabójstwo 71-letniego seniora

W poniedziałek, 20 kwietnia 2026 roku, Sąd Okręgowy w Ostrołęce ogłosił werdykt w sprawie brutalnego zabójstwa 71-letniego Jerzego Ż. Tragedia rozegrała się w nocy z 17 na 18 września 2024 roku na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Bemowo" w Ostrołęce.

Przed sądem stanęło trzech oskarżonych: Patryk R., Mateusz G. i Rafał K. Śledczy zarzucali im morderstwo motywowane zasługującym na szczególne potępienie zachowaniem, powiązanym z brutalnym rozbojem.

Sąd jednak zmienił kwalifikację czynów dla dwóch z nich. Mateusz G. i Rafał K. uniknęli wyroku za zabójstwo. Działania Rafała K. uznano ostatecznie za kradzież i nieudzielenie pomocy ofierze. W przypadku Mateusza G. skład sędziowski stwierdził winę w zakresie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz również nieudzielenia pomocy umierającemu mężczyźnie.

Winą za samo morderstwo obarczono wyłącznie 28-letniego Patryka R. Jak donosi serwis eostroleka.pl, to właśnie on zadał 71-latkowi śmiertelne ciosy. Sąd oparł się na mocnych dowodach, w tym na śladach biologicznych znalezionych na ubraniu zamordowanego.

"W chwili, gdy bił pokrzywdzonego, chciał go zabić i świadczy o tym fakt, że wrócił, gdy pokrzywdzony wzywał pomocy"

- podkreślała w uzasadnieniu sędzia Magdalena Dąbrowska, cytowana przez eostroleka.pl. Za ten czyn Patryk R. otrzymał karę dożywotniego więzienia.

Szał na sali rozpraw. Wyzwiska pod adresem sędziów

Ogłoszenie wyroku wywołało u Patryka R. niepohamowany wybuch agresji. Podczas odczytywania uzasadnienia przez sędzię, 28-latek zaczął rzucać w kierunku składu orzekającego serię wyjątkowo wulgarnych obelg. Eskalacja nastąpiła, gdy sędzia zwróciła mu uwagę. Portal eostroleka.pl opublikował pełen wulgaryzmów zapis tej sytuacji:

"- Zaraz pan wyjdzie - sędzia zwróciła się do oskarżonego. - Mogę wyjść - odpowiedział Patryk R. - Jak pan chce... - Jaka tu jest sprawiedliwość, ku**a! - W tym miejscu oskarżony R. oświadcza, że chce opuścić salę. Proszę wyprowadzić oskarżonego. - Ku**y je***ne, tfu, kur**a! - Używa słów wulgarnych... - Je**ć Was, ku**a! - Zaraz za obrazę sądu... - Dożywocie? Ku**y je**ane - Proszę wyprowadzić! - Ch*j wam w d**ę! Ku**a, sprawiedliwość je**na, w Polsce, ku**a. Ch*j Ci w d**ę, k***o je***na!"

Agresja słowna nie była końcem jego ekscesów. Podczas wyprowadzania go z sali przez funkcjonariuszy policji, mężczyzna napluł w kierunku pięcioosobowego składu sędziowskiego.

Zdarzenie to nie przejdzie bez echa. Prokurator obecny na sali wniósł o przekazanie zabezpieczonego protokołu z rozprawy do Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce. Śledczy zbadają teraz, czy zachowanie Patryka R. na sali rozpraw stanowiło odrębne przestępstwo.

