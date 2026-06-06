Warszawa zaprasza na wspólne oglądanie finału Mai Chwalińskiej. Powstała specjalna strefa kibica

Polka w finale Rolanda Garrosa

W sobotę, 6 czerwca mecz na który czeka cała spotowa Polska. 24-letnia Maja Chwalińska, obwołana przez światowe media sensacją tegorocznej edycji Rolanda Garrosa zagra w finale turnieju. Młoda Polka, która przebojem wdarła się do światowej czołówki i zaprezentowała piękną grę, w ostatnim meczu zmierzy się z Mirrą Andriejewą, rosyjską tenisistką, zajmującą aktualnie ósme miejsce w rankingu WTA.

Maja stanie się tym samym czwartą polską tenisistką, która wystąpi w finale turnieju wielkoszlemowego. Wcześniej ta sztuka udała się Jadwidze Jędrzejowskiej (trzy finały przed wojną), Agnieszce Radwańskiej (Wimbledon 2012) i Idze Świątek (6 finałów w latach 2020-2025, wszystkie zakończone zwycięstwem).

Warszawa ogląda finał Mai Chwalińskiej. Wielki finał w strefie kibica

Miasto stołeczne Warszawa zaprasza wszystkich do wspólnego śledzenia wielkich sportowych emocji, jakie zagwarantuje nam w sobotę 24-latka z Dąbrowy Górniczej.

W tym celu pod Pałacem Kultury i Nauki powstanie specjalna strefa kibica od strony Al. Jerozolimskich, którą przygotowano na terenie zajmowanym przed Kinoteką przez LOT Kino Letnie: w Stronę Zachodzącego Słońca.

Wspólne kibicowanie rozpocznie się już od 14:00, czyli godzinę przez rozpoczęciem transmisji. Liczba miejsc ograniczona jest ograniczona. Wejście do strefy jest bezpłatne.

Do wspólnego kibicowania zapraszają Eurosport, m.st. Warszawa, Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa, Kinoteka i Pałac Kultury i Nauki.

Nie tylko tenis

Jednocześnie władze Warszawy przypominają, że jeszcze do niedzieli, 7 czerwca trwają w Warszawie Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. W sobotę, 6 czerwca odbędą się eliminacje do ćwierćfinałów. Sobotnie zmagania zakończy widowiskowy konkurs wsadów. Niedzielne rozgrywki wyłonią zwycięskie drużyny Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3 – tego dnia odbędą się półfinały kobiet i mężczyzn, mecze o 3. miejsce oraz wielki finał.

Terenem imprezy jest Plac Defilad, który na ten czas zamienił się w pełnowymiarową arenę sportową z trybunami na 2,5 tysiąca widzów, profesjonalnymi boiskami oraz ogromną strefą kibica, która jest otwarta codziennie w godzinach 11:00-22:00. Przy wejściu obowiązuje kontrola bezpieczeństwa oraz bagażu.

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