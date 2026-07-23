Potrącenie pieszego na torach w Lesznowoli. Wezwano LPR

23 lipca przyniósł bardzo niebezpieczne zdarzenie na szlaku kolejowym przecinającym podwarszawską Lesznowolę. W rejonie znajdującym się między ulicami Krasickiego oraz Słoneczną interweniują wszystkie lokalne służby, ratując życie poszkodowanego tam mężczyzny. Pierwsze doniesienia o tym dramatycznym wypadku przekazał serwis Piaseczno News.

Według ustaleń ranny natychmiast trafił pod opiekę ratowników z zespołu medycznego. Obrażenia okazały się jednak na tyle poważne, że konieczne było wezwanie na miejsce załogi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a maszyna ratowników usiadła tuż obok miejsca wypadku.

Trwająca walka o życie poszkodowanego błyskawicznie przełożyła się na poważny paraliż kolei. Ze względu na bezpieczeństwo wstrzymano między innymi przejazd składu Intercity kursującego na trasie z Krakowa do Olsztyna, który zmierzał w stronę stolicy. Pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ na tej trasie spodziewane są ogromne opóźnienia i nagłe roszady w rozkładzie jazdy.

Dokładne przyczyny tej niebezpiecznej sytuacji pozostają na razie całkowitą tajemnicą. Kiedy medycy zakończą swoje działania na torowisku, sprawą zajmą się śledczy i policjanci, którzy drobiazgowo odtworzą przebieg czwartkowego dramatu.

Służby apelują o ostrożność w rejonie przejazdów kolejowych

Mundurowi po raz kolejny przypominają o zachowaniu maksymalnej czujności w pobliżu infrastruktury kolejowej, prosząc o bezwzględne respektowanie obowiązujących tam przepisów. Skracanie sobie drogi przez dzikie przejścia, a także ignorowanie opuszczonych rogatek i czerwonych świateł to najczęstsza przyczyna koszmarnych wypadków na torach.

Funkcjonariusze zaznaczają dodatkowo, aby w trakcie trwających działań ratowniczych bezwzględnie słuchać poleceń mundurowych i pod żadnym pozorem nie podchodzić do zabezpieczonego terenu.

W Lesznowoli powstaje ogromne Panoptikum. Obiekt posłuży jako potężny magazyn dla bezcennych zbiorów muzealnych.