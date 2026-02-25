Dramat nastolatka na hulajnodze. Śmigłowiec lądował w środku miasta

Wypadek na ul. Limanowskiego w Żyrardowie 24.02.2026

Służby ratunkowe zostały postawione w stan najwyższej gotowości we wtorek, 24 lutego. Zgłoszenie, które wpłynęło do dyspozytorni około godziny 18:40, dotyczyło groźnego zdarzenia z udziałem użytkownika jednośladu elektrycznego. Dramatyczne sceny rozegrały się na terenie Żyrardowa, gdzie młody mężczyzna uległ bardzo poważnemu wypadkowi podczas jazdy.

Mundurowi pracujący na miejscu ustalili wstępny przebieg zdarzenia. Okazało się, że 17-latek poruszał się chodnikiem wzdłuż ulicy Limanowskiego, gdy nagle stracił panowanie nad maszyną. Pojazd z ogromną siłą uderzył w znak drogowy. Skutki zderzenia spotęgował brak odpowiedniego zabezpieczenia – chłopak nie miał założonego kasku ochronnego. Doprowadziło to do powstania poważnych obrażeń głowy.

Lądowanie LPR w Żyrardowie

Jako pierwsza walkę o zdrowie poszkodowanego podjęła załoga karetki pogotowia, jednak obrażenia nastolatka wymagały bardziej zaawansowanych działań. Ze względu na krytyczny stan pacjenta, ratownicy zdecydowali się wezwać wsparcie z powietrza. Na pobliskim boisku wyznaczono strefę lądowania, gdzie osiadł śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. To właśnie drogą powietrzną ciężko ranny młody człowiek został pilnie przetransportowany do specjalistycznej placówki medycznej w Warszawie.



