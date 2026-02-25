Urokliwe oblicze Mazowsza. To Trójmiasto leży tuż pod Warszawą

Historia powstania Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów

Idea stworzenia lokalnego Trójmiasta zrodziła się z potrzeby ścisłej kooperacji sąsiadujących ze sobą samorządów. Inicjatywę tę tworzą wspólnie trzy miejscowości: Brwinów, Podkowa Leśna oraz Milanówek. Oficjalne dokumenty władz samorządowych wskazują, że porozumienie w tej sprawie zawarto już w 2010 roku. Głównym założeniem podpisanej umowy było zjednoczenie działań na wielu płaszczyznach, w tym w sferze kultury, turystyki, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa, co miało bezpośrednio przełożyć się na poprawę komfortu życia lokalnej społeczności.

Atrakcje turystyczne Podkowy Leśnej

Dla przyjezdnych kluczowym aspektem są walory turystyczne, jakie oferuje ta podwarszawska okolica. Planując wizytę, warto zwrócić szczególną uwagę na architektoniczne perełki. Podkowa Leśna słynie z zabytkowej zabudowy willowej oraz malowniczej Alei Lipowej. Na turystów czekają tam również tereny przylegające do myśliwskiego pałacyku Lilpopa. Obowiązkowym punktem wycieczki powinna być drewniana willa Aida, niegdyś własność rodziny Lilpopów, a później Jarosława Iwaszkiewicza i jego małżonki. Ważnym miejscem jest także willa Stawisko, w której mieści się muzeum poświęcone poecie. Region tętni życiem szczególnie podczas cyklicznego Festiwalu Otwarte Ogrody, przyciągającego wielu gości.

Zabytki Brwinowa i pałac Wierusz-Kowalskich

Równie interesujące obiekty architektoniczne można odnaleźć w sąsiednim Brwinowie. Miejscowość ta oferuje zwiedzającym zabytkowe wille oraz okazały pałac Wierusz-Kowalskich. Ważnym punktem na mapie jest kościół pod wezwaniem św. Floriana. Choć najstarsze wzmianki o tutejszej parafii sięgają XV wieku i długo dominowały tu budowle drewniane, to obecna murowana świątynia powstała w okresie międzywojennym, a jej konsekracja nastąpiła w latach 60. Wewnątrz nowego budynku zachowano jednak cenne, zabytkowe wyposażenie pochodzące z dawnych obiektów sakralnych.

Architektura sakralna i wille w Milanówku

Trzecim elementem układanki jest Milanówek, gdzie turyści mogą podziwiać liczne zabytkowe rezydencje, podążając specjalnym szlakiem willowym. Podczas spaceru po mieście warto zwrócić uwagę na kościół św. Jadwigi Śląskiej. Koncepcja budowy tej świątyni narodziła się na przełomie XIX i XX wieku. Początkowo wierni korzystali z drewnianej kaplicy i ołtarza polowego, by z czasem doczekać się właściwego gmachu. Samodzielna parafia w tej miejscowości została utworzona jeszcze w czasach dwudziestolecia międzywojennego.

Rowerem przez Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów

Osoby preferujące aktywny wypoczynek mogą zwiedzić cały obszar trzech miejscowości na dwóch kółkach, korzystając z dedykowanej trasy rowerowej. Dokładny przebieg szlaku został udostępniony na stronie internetowej Podkowy Leśnej. Trasa rozpoczyna się przy stacji WKD Podkowa Leśna i prowadzi przez najciekawsze zakątki regionu. Rowerzyści mijają po drodze Pałacyk Kasyno oraz zabytkowy zespół willowy Turczynek, a także mogą podziwiać barwne kamienice i historyczne kościoły.

