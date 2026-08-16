Dramatyczna akcja na przystanku w Warszawie. Serce 45-latka przestało bić

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-08-16 13:46

Walka o życie na jednym z warszawskich przystanków tramwajowych. Strażnicy miejscy zauważyli mężczyznę, który siedział na ławce w nienaturalnej pozycji. Okazało się, że poszkodowany stracił przytomność i nie dawał żadnych oznak życia. Funkcjonariusze błyskawicznie przystąpili do reanimacji, nie tracąc nadziei na uratowanie 45-latka.

Dramat na przystanku tramwajowym w Warszawie

W czwartek, 13 sierpnia, po godzinie 19:00 strażnicy miejscy patrolowali Aleję Krakowską. Na wysokości numeru 216 ich uwagę przykuł mężczyzna znajdujący się na przystanku tramwajowym. Zauważyli, że jego pozycja na ławce jest bardzo nienaturalna. 45-latek z pochyloną głową opierał się o pobliską barierkę i w ogóle się nie ruszał. Funkcjonariusze postanowili zainterweniować i sprawdzić, co się dzieje. Kiedy zbliżyli się do siedzącego, stało się jasne, że znalazł się on w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

- Mieliśmy nadzieję, że tylko zasłabł, lecz rzeczywistość okazała się bardziej dramatyczna. Mężczyzna był nieprzytomny i nie reagował na żadne bodźce - mówi inspektor Mirosław Prusik z Referatu Szkolnego.

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Reanimacja w Warszawie. Strażnicy miejscy walczyli o życie

Stan mężczyzny był krytyczny - brakowało u niego wyczuwalnego pulsu i oddechu. Mundurowi zadziałali błyskawicznie, rozpoczynając akcję ratunkową. Jeden z nich prowadził masaż serca, podczas gdy drugi popędził do służbowego auta po defibrylator AED. Batalia o przywrócenie krążenia trwała kwadrans bez żadnych przerw.

- Cały czas sprawdzaliśmy jego puls. Mieliśmy nadzieję, że „zaskoczy”. Nie odpuściliśmy aż do przyjazdu dwóch zespołów ratownictwa medycznego - mówi funkcjonariusz, biorący udział w tej interwencji.

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Gdy na miejsce dotarło pogotowie, ratownicy kontynuowali reanimację, stosując specjalistyczny sprzęt do automatycznego uciskania klatki piersiowej. Kolejny kwadrans przyniósł upragniony przełom. Funkcje życiowe 45-latka zostały przywrócone i mężczyzna w trybie pilnym trafił pod opiekę lekarzy w szpitalu.

Służby ratunkowe na przystanku obok torowiska. Na miniaturze strażnicy miejscy. O reanimacji czytaj w Eska Warszawa.
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