Dramatyczna akcja pod Warszawą. Uciekinier wyrwał się policjantom, padły strzały

Obława w Zielonce. Uciekinier wymknął się policjantom

Do policyjnej akcji doszło w środę, 26 sierpnia, w Zielonce w powiecie wołomińskim. Jak podaje „Miejski Reporter”, tuż przed godz. 19 funkcjonariusze pionu kryminalnego rozpoznali poszukiwanego mężczyznę przy ul. Sienkiewicza, niedaleko skrzyżowania z ul. Kolejową. Policjanci podjęli próbę jego zatrzymania.

Poszukiwany nie wykonywał jednak poleceń funkcjonariuszy i zachowywał się agresywnie. Według informacji portalu policjanci zastosowali wobec niego gaz oraz paralizator. Mimo podjętej interwencji mężczyźnie udało się uciec. Do Zielonki skierowano dodatkowych funkcjonariuszy z powiatu wołomińskiego, którzy rozpoczęli poszukiwania. Policjanci przeczesywali okolicę i sprawdzali miejsca, w których mógł schować się uciekinier.

Podczas trwającej obławy sytuacja zrobiła się jeszcze bardziej napięta. Portal informuje, że na ul. Kilińskiego funkcjonariusze oddali strzały ostrzegawcze w powietrze. Po pewnym czasie uciekającego mężczyznę zauważyli policjanci z Wołomina. Funkcjonariusze obezwładnili go i tym razem skutecznie zatrzymali.

Strzały w powietrze na ulicy Kilińskiego. Policja wyciągnęła zatrzymanego z krzaków

Działania służb objęły również okolice skrzyżowania ulic Literackiej i Kołłątaja. Na czas prowadzonej akcji droga została całkowicie zamknięta. Według portalu w tym rejonie widziano dwie osoby zakute w kajdanki. Jedną z nich funkcjonariusze mieli wyprowadzić z pobliskich krzaków.

Nie zostało dotąd potwierdzone, czy obie osoby widziane w kajdankach miały związek ze środową obławą. Komenda Stołeczna Policji zapowiedziała, że więcej szczegółów dotyczących całej akcji przekaże w czwartek, 27 sierpnia.

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