Dramatyczny wypadek na warszawskiej Pradze. Pieszy zginął pod kołami tramwaju

Tragedia rozegrała na przejściu dla pieszych. Obecni na miejscu funkcjonariusze prowadzą szczegółowe śledztwo w tej dramatycznej sprawie.

- O godz. 13:54 otrzymaliśmy informację o tym, że tramwaj linii 6 potrącił pieszego. Pieszy znalazł się pod składem. Aktualnie ruch tramwajowy jest wstrzymany. Jeden pas jest zablokowany w kierunku Dworca Wileńskiego i Pragi Południe - powiedział "Super Expressowi" na gorąco Bartosz Śniadała z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Równocześnie zabezpieczono nagrania z kamer z pobliskiego monitoringu. Wypadek skomentował dla portalu „SE” rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich, Witold Urbanowicz.

Doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem pieszego. Ruch jest wstrzymany, tramwaje nie kursują od al. Zielenieckiej do Dworca Wileńskiego. Zdarzenie miało miejsce na przejściu dla pieszych. Zabezpieczamy monitoring i ustalamy okoliczności zdarzenia.

Problemy komunikacyjne objęły bezpośrednio trasy numer 3, 6, 13, 25, 26 oraz 28. Wszyscy podróżni muszą przygotować się na poważne opóźnienia w funkcjonowaniu stołecznych przejazdów.