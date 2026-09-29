Paraliż metra w Warszawie. Zamknięte stacje i poważne utrudnienia

Aktualizacja: - Utrudnienia już się zakończyły. Przywróciliśmy normalne kursowanie pociągów. Na stacji Świętokrzyska jeden z pasażerów potrzebował pomocy medycznej. Na miejsce przyjechało pogotowie, a pasażer został zabrany przez ratowników - przekazał Andrzej Rejnson z Biura Prasowego Metra Warszawskiego.
- Ruch pasażerski został już przywrócony. W pociągu metra jeden z pasażerów dostał ataku padaczki. Na miejscu pomocy udzielił mu ratownik medyczny, a policjanci wspierali działania ratunkowe. Ostatecznie mężczyzna nie wymagał hospitalizacji. Wszystko zakończyło się dobrze - przekazał mł. asp. Sebastian Pawlak.
- Pociągi linii M2 obsługują wyłącznie fragmenty od stacji Bemowo do Ronda ONZ oraz z Dworca Wileńskiego na Bródno.
- Utrudnienia w komunikacji podziemnej wynikają ze specjalnej interwencji służb na stacji Świętokrzyska.
- Na powierzchnię wyjeżdżają zastępcze autobusy opatrzone symbolem „Za Metro”.
Paraliż drugiej linii metra. Składy M2 rozbite na dwa odcinki
Podróżujący drugą linią warszawskiego metra nie przejadą w tym momencie całości zaplanowanej trasy. W wyniku nagłego incydentu, do którego doszło na stacji Świętokrzyska, ruch pociągów został rozbity na dwie odseparowane od siebie części. Składy pasażerskie kursują obecnie wyłącznie między Bemowem a Rondem ONZ, a po praskiej stronie przemieszczają się na odcinku łączącym Dworzec Wileński z Bródnem.
ZTM wysyła autobusy „Za Metro” w centrum Warszawy
Służby miejskie są w trakcie uruchamiania awaryjnej komunikacji autobusowej „Za Metro”, której głównym celem jest przewóz pasażerów na wyłączonym z użytkowania fragmencie trasy. Osoby korzystające z transportu publicznego muszą przygotować się na zmiany i systematycznie weryfikować najnowsze komunikaty dotyczące przywracania pełnego kursowania składów M2.
Trwa uruchamianie autobusowej linii Za Metro na trasie: Dw. Wileński 01 – Targowa – Sokola – (powrót: Sokola – Zamoyskiego – Jagiellońska – Al. Solidarności – Targowa) – Most Świętokrzyski – Zajęcza (powrót: Tamka) – Topiel – Tamka – Kopernika – Świętokrzyska – Rondo ONZ 05.