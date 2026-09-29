Paraliż metra w Warszawie. Zamknięte stacje i poważne utrudnienia

Aktualizacja: - Utrudnienia już się zakończyły. Przywróciliśmy normalne kursowanie pociągów. Na stacji Świętokrzyska jeden z pasażerów potrzebował pomocy medycznej. Na miejsce przyjechało pogotowie, a pasażer został zabrany przez ratowników - przekazał Andrzej Rejnson z Biura Prasowego Metra Warszawskiego.

- Ruch pasażerski został już przywrócony. W pociągu metra jeden z pasażerów dostał ataku padaczki. Na miejscu pomocy udzielił mu ratownik medyczny, a policjanci wspierali działania ratunkowe. Ostatecznie mężczyzna nie wymagał hospitalizacji. Wszystko zakończyło się dobrze - przekazał mł. asp. Sebastian Pawlak.

Pociągi linii M2 obsługują wyłącznie fragmenty od stacji Bemowo do Ronda ONZ oraz z Dworca Wileńskiego na Bródno.

Utrudnienia w komunikacji podziemnej wynikają ze specjalnej interwencji służb na stacji Świętokrzyska.

Na powierzchnię wyjeżdżają zastępcze autobusy opatrzone symbolem „Za Metro”.

Paraliż drugiej linii metra. Składy M2 rozbite na dwa odcinki

Podróżujący drugą linią warszawskiego metra nie przejadą w tym momencie całości zaplanowanej trasy. W wyniku nagłego incydentu, do którego doszło na stacji Świętokrzyska, ruch pociągów został rozbity na dwie odseparowane od siebie części. Składy pasażerskie kursują obecnie wyłącznie między Bemowem a Rondem ONZ, a po praskiej stronie przemieszczają się na odcinku łączącym Dworzec Wileński z Bródnem.

ZTM wysyła autobusy „Za Metro” w centrum Warszawy

Służby miejskie są w trakcie uruchamiania awaryjnej komunikacji autobusowej „Za Metro”, której głównym celem jest przewóz pasażerów na wyłączonym z użytkowania fragmencie trasy. Osoby korzystające z transportu publicznego muszą przygotować się na zmiany i systematycznie weryfikować najnowsze komunikaty dotyczące przywracania pełnego kursowania składów M2.

Trwa uruchamianie autobusowej linii Za Metro na trasie: Dw. Wileński 01 – Targowa – Sokola – (powrót: Sokola – Zamoyskiego – Jagiellońska – Al. Solidarności – Targowa) – Most Świętokrzyski – Zajęcza (powrót: Tamka) – Topiel – Tamka – Kopernika – Świętokrzyska – Rondo ONZ 05.