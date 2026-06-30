Drogi w Polsce nie wytrzymują żaru. Wybrzuszenia, pęknięcia i zamknięte odcinki przez fale upałów

Rekordowe upały zbierają żniwo w całej Polsce

Tegoroczna fala ekstremalnych temperatur dała się we znaki całej Polsce. W niedzielę, 28 czerwca, w Słubicach odnotowano aż 40,5 st. C w cieniu, co jest najwyższą temperaturą w historii pomiarów w naszym kraju. Tak wysokich wartości nie notowano od ponad wieku. Skutki rekordowego żaru odczuli nie tylko ludzie, u których dochodziło do omdleń i udarów cieplnych, ale również zwierzęta.

Wysokie temperatury zniszczyły drogi. Zamknięta S17 z powodu wybrzuszenia

Konsekwencje rekordowych temperatur widać także na drogach. W wielu miejscach nawierzchnia nie wytrzymała ekstremalnego gorąca. Jednym z najbardziej dotkniętych odcinków okazała się droga ekspresowa S17 pomiędzy węzłami Żyrzyn i Skrudki w kierunku Warszawy. Pod wpływem wysokiej temperatury na jezdni utworzyło się wybrzuszenie, które zagrażało bezpieczeństwu kierowców. Trasa została zamknięta, a wcześniej w tym miejscu doszło do wypadku z udziałem trzech samochodów, w którym ucierpiały cztery osoby. Pierwsze oznaki deformacji nawierzchni zauważono już w sobotę, 27 czerwca.

- W piątek na S17 w woj. lubelskim między węzłami Skrudki i Żyrzyn pojawiła się niewielka nierówność na jezdni w kierunku Warszawy. Powstała na styku dwóch technologii nawierzchni (asfalt i beton). Nie zagrażała bezpieczeństwu, ale zdecydowaliśmy się na monitorowanie tego miejsca. W trakcie porannego objazdu sieci w sobotę służba drogowa zauważyła, że nierówność się zmniejszyła, jednak wraz ze wzrostem temperatury w kolejnych godzinach wybrzuszenie znów się powiększyło. W związku z tym zdecydowaliśmy o wprowadzeniu ograniczenia prędkości do 90 km/h, a następnie podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu kaskadowo dodatkowego ograniczenia do 60 km/h. Niestety nie wszyscy kierowcy stosowali się do wprowadzonych ograniczeń – informuje Szymon Piechowiak, Rzecznik prasowy GDDKiA.

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W niedzielne popołudnie zamknięto fragment S17 między węzłami Żyrzyn i Skrudki, a ruch skierowano na objazd przebiegający dawną drogą krajową nr 17. Odcinek objęty deformacją pozostaje na gwarancji, dlatego wykonawca natychmiast rozpoczął przygotowania do naprawy uszkodzonej nawierzchni.

- W poniedziałek ok. 19.00 wprowadziliśmy kolejną zmianę w organizacji ruchu, która polegała na przełożeniu całego ruchu na sąsiednią jezdnię (w kierunku Lublina). Pozwoliło to rozładować korki na drodze wojewódzkiej. Obecnie ruch odbywa się płynnie. Wykonawca w poniedziałek w godzinach wieczornych przystąpił do rozbiórki starej nawierzchni i zakończył ją dzisiaj w godzinach porannych (przed 9.00). Następnie rozpoczął układanie pierwszej warstwy podbudowy. W zależności od pogody (prognozowane są burze i intensywne opady deszczu) chcemy zakończyć prace do piątku (przed kolejnym, wakacyjnym weekendem). Wykonawca prowadzi prace w systemie trójzmianowym (24h/dobę) – dodaje Szymon Piechowiak.

Co ciekawe, uszkodzenie pojawiło się wyłącznie na jezdni prowadzącej w kierunku Warszawy. Bliźniaczy odcinek po przeciwnej stronie nie uległ deformacji. GDDKiA przeprowadziła również kontrolę krajowej sieci dróg, aby sprawdzić, czy rekordowe temperatury nie spowodowały podobnych uszkodzeń w innych miejscach.

Zniszczona droga w woj. opolskim. Betonowa nawierzchnia pękła na pół

Skrajne temperatury wyrządziły szkody także na Opolszczyźnie. W gminie Ujazd uszkodzeniu uległa nawierzchnia ul. Starostrzeleckiej. Betonowe płyty miejscami wybrzuszyły się, a w innych miejscach popękały, dlatego droga łącząca Ujazd ze Starym Ujazdem została zamknięta dla ruchu.

Choć ulica powstała około 20 lat temu i przez cały ten czas nie sprawiała większych problemów, tegoroczna fala upałów okazała się dla niej zbyt dużym obciążeniem. Jak podaje TVP3 Opole, podobne uszkodzenia pojawiły się tam już w ubiegłym roku. To już drugi przypadek zniszczenia betonowej nawierzchni na tej ulicy w sezonie letnim 2026. Samorząd zapowiada, że naprawy rozpoczną się natychmiast, aby droga została ponownie otwarta jeszcze w tym tygodniu.

- Ulica Starostrzelecka tzw Betonówką zostaje zamknięta dla ruchu pojazdów. Obecnie istnieje możliwość wjazdu i zjazdu do Starego Ujazdu na ulicę Cmentarną oraz wjazdu i zjazdu w Ziemnej Wódce do ulicy Górnej koło cmentarza. Odcinek między Zimną Wódką, a Starym Ujazdem jest wyłączony z ruchu. Nie wykluczamy całkowitego zamknięcia ulicy Starostrzeleckiej. Za utrudnienia przepraszamy. Uszkodzone odcinki drogi postaramy się jak najszybciej naprawić w celu przywrócenia ruchu – informowało miasto i gmina Ujazd na oficjalnym kanale w mediach społecznościowych.

Inspekcje nawierzchni w całej Polsce po upałach przez GDDKiA

Wybrzuszenia nawierzchni zgłoszono również na odcinku autostrady A18 w województwie lubuskim.

- Wprowadziliśmy zwężenie do jednego pasa na jednej jezdni i ograniczenie prędkości do 60 km/h. Tak samo jak na S17 pobraliśmy próbki nawierzchni do badań laboratoryjnych, aby ustalić przyczynę powstania deformacji. Nawierzchnia zostanie w najbliższych dniach sfrezowana (przed weekendem). Drobne, punktowe nierówności zidentyfikowaliśmy jeszcze na S8 w woj. łódzkim i A4 w woj. dolnośląskim – dodaje Piechowiak.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że wszystkie miejsca, w których pojawiły się uszkodzenia nawierzchni, będą na bieżąco monitorowane. Jak podkreśla rzecznik instytucji, poza odcinkiem S17 pozostałe deformacje mają znacznie mniejszą skalę i obecnie nie wymagają wprowadzania dodatkowych ograniczeń ani nadzwyczajnych działań.