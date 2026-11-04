Drogowcy całkowicie zamkną kluczową trasę w stolicy, utrudnienia potrwają dłużej niż zwykle

Wielkie frezowanie na Czerniakowskiej. Do kiedy potrwają prace?

Prace obejmą odcinek ulicy Czerniakowskiej pomiędzy Trasą Siekierkowską a skrzyżowaniem z ulicami Idzikowskiego i Gołkowską. Z uwagi na wyjątkowo duży zakres zaplanowanych robót, utrudnienia potrwają dłużej niż podczas standardowych remontów weekendowych.

Kierowcy pojadą po nowej, równej nawierzchni dopiero w środę, 11 listopada o godzinie 4:00. Do tego czasu przejazd tą częścią miasta będzie mocno utrudniony.

Wyznaczone objazdy i organizacja ruchu dla kierowców

Zamknięcie obu jezdni Czerniakowskiej wymagało wprowadzenia szczegółowych tras objazdowych. Kierowcy będą kierowani na alternatywne ulice w zależności od kierunku, z którego nadjeżdżają:

Trasy główne: objazdy wyznaczono Trasą Siekierkowską, Aleją Witosa, ulicą Jana III Sobieskiego i św. Bonifacego. Przejazd z Powsińskiej i Gołkowskiej poprowadzono ulicą Idzikowskiego do Alei Witosa.

objazdy wyznaczono Trasą Siekierkowską, Aleją Witosa, ulicą Jana III Sobieskiego i św. Bonifacego. Przejazd z Powsińskiej i Gołkowskiej poprowadzono ulicą Idzikowskiego do Alei Witosa. Dla jadących z Mokotowa: ruch skierowany zostanie ulicami Gagarina, Belwederską i Jana III Sobieskiego do Idzikowskiego.

ruch skierowany zostanie ulicami Gagarina, Belwederską i Jana III Sobieskiego do Idzikowskiego. Dla jadących od strony Wilanowa: trasa prowadzi z ulicy Przyczółkowej przez Aleję Wilanowską i ulicę Jana III Sobieskiego do Alei Witosa.

Utrudnienia wystąpią również na lokalnych łącznikach i skrzyżowaniach bezpośrednio sąsiadujących z placem budowy:

Ulice Pyjasa oraz Plac Bernardyński całkowicie stracą połączenie z ulicą Czerniakowską.

całkowicie stracą połączenie z ulicą Czerniakowską. Na ulicy Powsińskiej przed skrzyżowaniem z Idzikowskiego i Gołkowską zamknięte zostaną dwa środkowe pasy , a kierowcy będą mogli wyłącznie skręcać w lewo lub w prawo.

, a kierowcy będą mogli wyłącznie skręcać w lewo lub w prawo. Na jezdni Czerniakowskiej od strony Mokotowa przed Trasą Siekierkowską dostępne będą dwa pasy do skrętu w lewo i dwa w prawo .

. W Alei Witosa pojawi się dodatkowy pas do skrętu w lewo w ulicę Jana III Sobieskiego.

Zmiany odczują także piesi. Przejście przez Wisłostradę przy skrzyżowaniu z ulicami Idzikowskiego i Gołkowską zostanie otwarte wyłącznie po stronie ulicy Powsińskiej. Z kolei zebra przez Czerniakowską na wysokości Trasy Siekierkowskiej pozostanie dostępna bez zmian.

Zmiany w kursowaniu autobusów WTP

Frezowanie jezdni wymusiło wprowadzenie tymczasowych tras dla komunikacji miejskiej. Zmiany obejmą kilka kluczowych linii: