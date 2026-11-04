Drogowcy całkowicie zamkną kluczową trasę w stolicy, utrudnienia potrwają dłużej niż zwykle

Wielkie frezowanie na Czerniakowskiej. Do kiedy potrwają prace?
Prace obejmą odcinek ulicy Czerniakowskiej pomiędzy Trasą Siekierkowską a skrzyżowaniem z ulicami Idzikowskiego i Gołkowską. Z uwagi na wyjątkowo duży zakres zaplanowanych robót, utrudnienia potrwają dłużej niż podczas standardowych remontów weekendowych.
Kierowcy pojadą po nowej, równej nawierzchni dopiero w środę, 11 listopada o godzinie 4:00. Do tego czasu przejazd tą częścią miasta będzie mocno utrudniony.
Wyznaczone objazdy i organizacja ruchu dla kierowców
Zamknięcie obu jezdni Czerniakowskiej wymagało wprowadzenia szczegółowych tras objazdowych. Kierowcy będą kierowani na alternatywne ulice w zależności od kierunku, z którego nadjeżdżają:
- Trasy główne: objazdy wyznaczono Trasą Siekierkowską, Aleją Witosa, ulicą Jana III Sobieskiego i św. Bonifacego. Przejazd z Powsińskiej i Gołkowskiej poprowadzono ulicą Idzikowskiego do Alei Witosa.
- Dla jadących z Mokotowa: ruch skierowany zostanie ulicami Gagarina, Belwederską i Jana III Sobieskiego do Idzikowskiego.
- Dla jadących od strony Wilanowa: trasa prowadzi z ulicy Przyczółkowej przez Aleję Wilanowską i ulicę Jana III Sobieskiego do Alei Witosa.
Utrudnienia wystąpią również na lokalnych łącznikach i skrzyżowaniach bezpośrednio sąsiadujących z placem budowy:
- Ulice Pyjasa oraz Plac Bernardyński całkowicie stracą połączenie z ulicą Czerniakowską.
- Na ulicy Powsińskiej przed skrzyżowaniem z Idzikowskiego i Gołkowską zamknięte zostaną dwa środkowe pasy, a kierowcy będą mogli wyłącznie skręcać w lewo lub w prawo.
- Na jezdni Czerniakowskiej od strony Mokotowa przed Trasą Siekierkowską dostępne będą dwa pasy do skrętu w lewo i dwa w prawo.
- W Alei Witosa pojawi się dodatkowy pas do skrętu w lewo w ulicę Jana III Sobieskiego.
Zmiany odczują także piesi. Przejście przez Wisłostradę przy skrzyżowaniu z ulicami Idzikowskiego i Gołkowską zostanie otwarte wyłącznie po stronie ulicy Powsińskiej. Z kolei zebra przez Czerniakowską na wysokości Trasy Siekierkowskiej pozostanie dostępna bez zmian.
Zmiany w kursowaniu autobusów WTP
Frezowanie jezdni wymusiło wprowadzenie tymczasowych tras dla komunikacji miejskiej. Zmiany obejmą kilka kluczowych linii:
- Linie 131, 162, 180 oraz nocna N83: pojadą objazdem wyznaczonym Aleją Witosa oraz ulicami Jana III Sobieskiego i Idzikowskiego.
- Linia 185 oraz nocna N33: będą kursowały ulicą Idzikowskiego i Aleją Witosa.
- Linia 187: trasa tego autobusu zostanie ucięta i skrócona do przystanku Chełmska.