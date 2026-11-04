37-letnia kierująca oplem zjechała na przeciwległy pas ruchu na DK50 w Aleksandrowie. Jej auto zderzyło się z lexusem i volkswagenem.

W oplu podróżowało dziecko, które wymagało pomocy medycznej i trafiło do szpitala.

Wszyscy trzej kierowcy byli trzeźwi. Policja ustala dokładne przyczyny i przebieg zderzenia.

Trzy osoby, w tym dziecko, nie żyją. 27-latek wskazany jako sprawca

Dziecko podróżujące oplem trafiło do szpitala

W poniedziałek 2 listopada około godziny 19 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie otrzymał zgłoszenie o zderzeniu trzech samochodów osobowych na drodze krajowej nr 50 w Aleksandrowie, w gminie Wiskitki, w powiecie żyrardowskim. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy wydziału ruchu drogowego.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 37-letnia kierująca oplem zjechała na przeciwległy pas ruchu. Tam jej samochód zderzył się z prawidłowo jadącymi lexusem, prowadzonym przez 31-letniego mężczyznę, oraz volkswagenem, za którego kierownicą siedział 34-latek.

Małoletni pasażer opla wymagał pomocy medycznej i został przewieziony do szpitala.

Trzej kierowcy byli trzeźwi. Policja ustala przebieg zderzenia

Badanie wykazało, że wszyscy trzej kierowcy byli trzeźwi. Funkcjonariusze z Żyrardowa wyjaśniają przyczynę zjechania opla na przeciwległy pas oraz dokładny przebieg zderzenia.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI