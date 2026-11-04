Obrzucał policjantów obelgami pod TK. Sąd błyskawicznie wydał wyrok

Uczestniczący w wydarzeniu pod Trybunałem Konstytucyjnym 49-latek kierował wulgarne wyzwiska w stronę policjantów zabezpieczających teren.

Choć funkcjonariusze udzielili mu wyraźnego ostrzeżenia, mężczyzna po chwili wrócił i znów zaczął ich znieważać.

Agresor trafił w ręce mundurowych, a sąd w trybie przyspieszonym wymierzył mu karę 1500 złotych grzywny.

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Awantura przed Trybunałem Konstytucyjnym

Do zdarzenia doszło 30 października w alei Jana Szucha, gdzie odbywało się zgromadzenie przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. Porządku na miejscu pilnowali funkcjonariusze z Oddziałów Prewencji Komendy Stołecznej Policji. W pewnym momencie uwagę mundurowych zwrócił 49-letni mężczyzna, który zaczął wykrzykiwać w ich stronę wulgaryzmy oraz antysemickie obelgi.

Reagując na to zachowanie, jeden z policjantów podszedł do agresora, aby ostudzić jego emocje. Funkcjonariusz wyraźnie uprzedził 49-latka, że dalsze obrażanie zakończy się jego zatrzymaniem. Wówczas świadkowie zdarzenia odciągnęli mężczyznę na bok, co sprawiło, że na chwilę przestał atakować funkcjonariuszy.

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Awanturnik zatrzymany. Miał przy sobie ostre narzędzie

Spokój nie trwał jednak długo, ponieważ 49-latek szybko wrócił do policjantów i ponownie zaczął obrażać oraz przeklinać jednego z nich. Tym razem mundurowi zdecydowali o natychmiastowym zatrzymaniu awanturnika. W trakcie przeszukania wyszło na jaw, że zatrzymany mężczyzna miał w kieszeni mały, składany scyzoryk.

Nawet podczas transportu do komendy 49-latek nie przestawał ubliżać interweniującemu funkcjonariuszowi. Po skompletowaniu niezbędnej dokumentacji mundurowi zabrali zatrzymanego na badania lekarskie do szpitala, skąd trafił prosto do policyjnej celi. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił policjantom na skierowanie sprawy do sądu w trybie przyspieszonym.

Przyspieszony wyrok za znieważenie policjantów

Przed obliczem sądu oskarżony wyraził skruchę, przyznał się do winy i przeprosił obrażonych wcześniej policjantów. Sąd uznał 49-latka za winnego znieważenia funkcjonariusza publicznego podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych. W ramach kary mężczyzna musi zapłacić 1500 złotych grzywny, na poczet której zaliczono czas spędzony w policyjnym areszcie.