Pod koniec lipca 2026 roku Grzegorz Zaranek miał udać się na Poland Rock Festival.

Najprawdopodobniej dotarł do Czaplinka, gdzie odbywał się festiwal.

Od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Grzegorza Zaranka widziano w Szczecinku

Po raz ostatni mężczyznę widziano 14 sierpnia 2026 roku przy ulicy Dworcowej w Szczecinku, w województwie zachodniopomorskim.

Autor: Policja/ Materiały prasowe

Rysopis Grzegorza Zaranka i kontakt z policją

Zaranek ma około 170 centymetrów wzrostu i szczupłą sylwetkę. Ma krótkie ciemne włosy strzyżone na irokeza, kilkudniowy zarost, ciemne oczy oraz widoczne braki w uzębieniu. Funkcjonował w środowisku osób w kryzysie bezdomności.

Poszukują go policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Targówek. Osoby, które wiedzą, gdzie przebywa, lub mają informacje o jego losie, mogą zadzwonić pod numer 47 723 81 71 albo numer alarmowy 112. Informacje można też przesłać na adres [email protected].

Warto przypomnieć, że osoby w kryzysie bezdomności, które potrzebują pomocy, mogą skorzystać z bezpłatnej infolinii Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem 987. Numer działa całodobowo. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy dzwonić pod 112. Pomoc można również uzyskać w ośrodkach pomocy społecznej i placówkach dla osób w kryzysie bezdomności.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI