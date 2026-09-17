Drogowcy całkowicie zamkną na weekend ważną ulicę w Warszawie i skierują autobusy na objazdy

Redakcja ESKA.pl
2026-09-17 13:19

Drogowcy szykują się do kolejnego szybkiego remontu nawierzchni w stolicy. Już w najbliższy weekend ekipy remontowe wejdą na ulicę Szwoleżerów, gdzie ułożą zupełnie nowy asfalt. Prace oznaczają spore zmiany w organizacji ruchu dla kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej. Droga zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu, a kierowcy będą musieli korzystać z przygotowanych objazdów.

Ulica Szwoleżerów w trakcie prac drogowych z widocznym rozkopanym chodnikiem. O utrudnieniach przeczytasz na Eska Warszawa.
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Nowy asfalt to nie wszystko

Prace na ulicy Szwoleżerów obejmą odcinek pomiędzy ulicą Czerniakowską a ulicą Myśliwiecką. Weekendowe frezowanie to jednak tylko część planowanych zmian. Drogowcy nie tylko ułożą tam nową i równą nawierzchnię asfaltową, ale zajmą się także infrastrukturą towarzyszącą. W ramach zaplanowanych prac wymienione zostaną zniszczone chodniki, co znacznie ułatwi poruszanie się pieszym.

Dodatkowo drogowcy zadbają o poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie. Metamorfozę przejdzie przejście dla pieszych przy ulicy 29 Listopada, które zostanie odpowiednio zabezpieczone i dostosowane do najwyższych standardów.

Harmonogram prac i zamknięcie ulicy

Prace rozpoczną się w najbliższy piątek, 18 września, o godzinie 22.00. Drogowcy zapowiadają bardzo szybkie tempo robót, tak aby zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców. Nowa nawierzchnia ma być gotowa już w poniedziałek, 21 września, o godzinie 6.00 rano. Oznacza to, że poranny szczyt komunikacyjny na początku tygodnia powinien odbyć się już bez większych zakłóceń.

Jak ominąć zamknięty odcinek?

W czasie trwania prac kierowcy muszą liczyć się z licznymi ograniczeniami. Wyłączona z ruchu ulica Szwoleżerów wymusiła wprowadzenie nowej organizacji ruchu w tej części miasta.

  • Ulica Szwoleżerów zostanie całkowicie zamknięta na odcinku od Czerniakowskiej do Myśliwieckiej, a poprzeczne ulice oraz wyjazdy z osiedli stracą z nią połączenie.
  • Główny objazd zostanie poprowadzony ulicą Łazienkowską oraz ulicą Czerniakowską.
  • Na ulicy Czerniakowskiej, jadąc od strony Mokotowa, kierowcy będą mogli wykorzystać pas do skrętu w lewo wyłącznie do wykonywania manewru zawracania.
  • Dla ułatwienia komunikacji na czas asfaltowania zostanie tymczasowo otwarty wyjazd z ulicy 29 Listopada na ulicę Czerniakowską, który po zakończeniu wszystkich prac zostanie ponownie zamknięty.
  • Wprowadzony zostanie bezwzględny zakaz parkowania wzdłuż ulicy Szwoleżerów, obejmujący także wyznaczone miejsca postojowe. Pozostawione auta będą odholowywane na koszt właścicieli.
  • Przejścia dla pieszych będą zamykane naprzemiennie w zależności od postępu prac budowlanych.

Zmiany w Warszawskim Transporcie Publicznym

Weekendowy remont wpłynie również na trasy autobusów miejskich, które na co dzień kursują tą trasą. Pasażerowie powinni wcześniej zaplanować swoją podróż i sprawdzić aktualne rozkłady jazdy. Autobusy linii 108 oraz 162 zostaną skierowane na trasy objazdowe, które ominą zamknięty fragment drogi i poprowadzą pasażerów przez ulicę Łazienkowską oraz ulicę Czerniakowską. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej w tym okresie można znaleźć na oficjalnej stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Frezowanie Szwoleżerów - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
Frezowanie Szwoleżerów - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
Frezowanie Szwoleżerów - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
Frezowanie Szwoleżerów - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe