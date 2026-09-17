Drogowcy całkowicie zamkną na weekend ważną ulicę w Warszawie i skierują autobusy na objazdy

Nowy asfalt to nie wszystko

Prace na ulicy Szwoleżerów obejmą odcinek pomiędzy ulicą Czerniakowską a ulicą Myśliwiecką. Weekendowe frezowanie to jednak tylko część planowanych zmian. Drogowcy nie tylko ułożą tam nową i równą nawierzchnię asfaltową, ale zajmą się także infrastrukturą towarzyszącą. W ramach zaplanowanych prac wymienione zostaną zniszczone chodniki, co znacznie ułatwi poruszanie się pieszym.

Dodatkowo drogowcy zadbają o poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie. Metamorfozę przejdzie przejście dla pieszych przy ulicy 29 Listopada, które zostanie odpowiednio zabezpieczone i dostosowane do najwyższych standardów.

Harmonogram prac i zamknięcie ulicy

Prace rozpoczną się w najbliższy piątek, 18 września, o godzinie 22.00. Drogowcy zapowiadają bardzo szybkie tempo robót, tak aby zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców. Nowa nawierzchnia ma być gotowa już w poniedziałek, 21 września, o godzinie 6.00 rano. Oznacza to, że poranny szczyt komunikacyjny na początku tygodnia powinien odbyć się już bez większych zakłóceń.

Jak ominąć zamknięty odcinek?

W czasie trwania prac kierowcy muszą liczyć się z licznymi ograniczeniami. Wyłączona z ruchu ulica Szwoleżerów wymusiła wprowadzenie nowej organizacji ruchu w tej części miasta.

Ulica Szwoleżerów zostanie całkowicie zamknięta na odcinku od Czerniakowskiej do Myśliwieckiej, a poprzeczne ulice oraz wyjazdy z osiedli stracą z nią połączenie.

na odcinku od Czerniakowskiej do Myśliwieckiej, a poprzeczne ulice oraz wyjazdy z osiedli stracą z nią połączenie. Główny objazd zostanie poprowadzony ulicą Łazienkowską oraz ulicą Czerniakowską.

zostanie poprowadzony ulicą Łazienkowską oraz ulicą Czerniakowską. Na ulicy Czerniakowskiej , jadąc od strony Mokotowa, kierowcy będą mogli wykorzystać pas do skrętu w lewo wyłącznie do wykonywania manewru zawracania.

, jadąc od strony Mokotowa, kierowcy będą mogli wykorzystać pas do skrętu w lewo wyłącznie do wykonywania manewru zawracania. Dla ułatwienia komunikacji na czas asfaltowania zostanie tymczasowo otwarty wyjazd z ulicy 29 Listopada na ulicę Czerniakowską, który po zakończeniu wszystkich prac zostanie ponownie zamknięty.

na czas asfaltowania zostanie tymczasowo otwarty wyjazd z ulicy 29 Listopada na ulicę Czerniakowską, który po zakończeniu wszystkich prac zostanie ponownie zamknięty. Wprowadzony zostanie bezwzględny zakaz parkowania wzdłuż ulicy Szwoleżerów, obejmujący także wyznaczone miejsca postojowe. Pozostawione auta będą odholowywane na koszt właścicieli.

wzdłuż ulicy Szwoleżerów, obejmujący także wyznaczone miejsca postojowe. Pozostawione auta będą odholowywane na koszt właścicieli. Przejścia dla pieszych będą zamykane naprzemiennie w zależności od postępu prac budowlanych.

Zmiany w Warszawskim Transporcie Publicznym

Weekendowy remont wpłynie również na trasy autobusów miejskich, które na co dzień kursują tą trasą. Pasażerowie powinni wcześniej zaplanować swoją podróż i sprawdzić aktualne rozkłady jazdy. Autobusy linii 108 oraz 162 zostaną skierowane na trasy objazdowe, które ominą zamknięty fragment drogi i poprowadzą pasażerów przez ulicę Łazienkowską oraz ulicę Czerniakowską. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej w tym okresie można znaleźć na oficjalnej stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe