Drogowcy całkowicie zamkną ważny odcinek ulicy Modlińskiej na wjeździe do Warszawy

Jeden pas do centrum i zamknięta jezdnia

Najważniejszą zmianą dla kierowców podróżujących od strony Legionowa będzie całkowite zamknięcie jezdni ulicy Modlińskiej w kierunku Pragi na odcinku od skrzyżowania z ulicą Aluzyjną do pierwszego skrzyżowania z ulicą Światowida. Cały ruch w obu kierunkach przejmie nitka prowadząca zazwyczaj w stronę Jabłonny.

Na jezdni w kierunku granicy miasta obowiązywać będzie nowa organizacja pasów. Kierowcy jadący w stronę Pragi będą mieli do dyspozycji tylko jeden pas, natomiast w kierunku Jabłonny przejezdne pozostaną dwa pasy.

Zjazd na drugą nitkę dla jadących do centrum zaplanowano na wysokości ulicy Jędrzejewskiego, a powrót na właściwą jezdnię nastąpi za skrzyżowaniem z ulicą Poetów.

Jezdnia w stronę Pragi zwęzi się do dwóch pasów na wysokości ulicy Głównej, a przy Jędrzejewskiego do jednego.

Wyjazd w kierunku Legionowa od skrzyżowania z ulicą Światowida za ulicą Winorośli zostanie zwężony o jeden pas.

Zniknie możliwość skrętu w ulicę Prząśniczek dla jadących w kierunku Pragi, a wjazd w ulicę Aluzyjną zostanie zamknięty z obu stron.

Objazdy i utrudnienia dla mieszkańców osiedli

Zamknięcie wlotów w boczne uliczki wymusiło przygotowanie tras objazdowych. Do ulicy Aluzyjnej kierowcy dojadą ulicami Modlińską, Światowida, Dzierzgońską i Sprawną. Z kolei dojazd do ulicy Prząśniczek wyznaczono ulicami Modlińską, Mehoffera oraz Czeremchową.

Duże zmiany odczują również okoliczni mieszkańcy oraz klienci lokalnych punktów usługowych. Boczna jezdnia Modlińskiej oraz ulice Aluzyjna, Anilinowa, Pochyła i Sprawna stracą bezpośrednie połączenie z główną trasą, zamknięte będą także wjazdy na stacje benzynowe.

Na bocznej jezdni ulicy Modlińskiej od Jędrzejewskiego do poczty wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy przy jednoczesnym zakazie parkowania.

Dojazd do lokalnych sklepów przy ulicy Modlińskiej 347 i 347a będzie możliwy wyłącznie od strony ulicy Aluzyjnej.

Zmiany w komunikacji miejskiej i trasy autobusów

Prace asfaltowe wpłyną również na kursowanie Warszawskiego Transportu Publicznego. Autobusy linii 211, 511 oraz 900 pojadą trasami zmienionymi, a przystanki dla wielu linii zostaną przeniesione na drugą stronę drogi.

Linia 211 skróci swoje kursy i dojedzie jedynie do pętli Dąbrówka Wiślana, z pominięciem odcinka do Kępy Tarchomińskiej.

skróci swoje kursy i dojedzie jedynie do pętli Dąbrówka Wiślana, z pominięciem odcinka do Kępy Tarchomińskiej. Linia 511 z Metra Młociny pojedzie objazdem przez ulice Przyrzecze, Bukowską oraz Kępa Tarchomińska aż do pętli o tej samej nazwie.

z Metra Młociny pojedzie objazdem przez ulice Przyrzecze, Bukowską oraz Kępa Tarchomińska aż do pętli o tej samej nazwie. Linia 900 wyłącznie w weekend pojedzie objazdem ulicami Światowida, Dzierzgońską, Odkrytą, Sprawną i Aluzyjną.

Pozostałe autobusy kursujące ulicą Modlińską, w tym linie 511, 723, 731, L-7, L49 oraz nocna N63, będą zatrzymywać się na przystankach tymczasowych zlokalizowanych przy jezdni w stronę Jabłonny.

Kiedy zakończą się prace na Modlińskiej?

Frezowanie i układanie nowej nawierzchni asfaltowej zakończy się we wtorek, 10 listopada, w godzinach wieczornych. Nie oznacza to jednak całkowitego końca utrudnień na tym odcinku. Po otwarciu jezdni przywrócona zostanie tymczasowa organizacja ruchu związana z wymianą krawężników, a te prace potrwają do drugiej połowy listopada.