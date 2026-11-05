Drogowcy całkowicie zamkną ważny odcinek ulicy Modlińskiej na wjeździe do Warszawy

Jeden pas do centrum i zamknięta jezdnia
Najważniejszą zmianą dla kierowców podróżujących od strony Legionowa będzie całkowite zamknięcie jezdni ulicy Modlińskiej w kierunku Pragi na odcinku od skrzyżowania z ulicą Aluzyjną do pierwszego skrzyżowania z ulicą Światowida. Cały ruch w obu kierunkach przejmie nitka prowadząca zazwyczaj w stronę Jabłonny.
Na jezdni w kierunku granicy miasta obowiązywać będzie nowa organizacja pasów. Kierowcy jadący w stronę Pragi będą mieli do dyspozycji tylko jeden pas, natomiast w kierunku Jabłonny przejezdne pozostaną dwa pasy.
- Zjazd na drugą nitkę dla jadących do centrum zaplanowano na wysokości ulicy Jędrzejewskiego, a powrót na właściwą jezdnię nastąpi za skrzyżowaniem z ulicą Poetów.
- Jezdnia w stronę Pragi zwęzi się do dwóch pasów na wysokości ulicy Głównej, a przy Jędrzejewskiego do jednego.
- Wyjazd w kierunku Legionowa od skrzyżowania z ulicą Światowida za ulicą Winorośli zostanie zwężony o jeden pas.
- Zniknie możliwość skrętu w ulicę Prząśniczek dla jadących w kierunku Pragi, a wjazd w ulicę Aluzyjną zostanie zamknięty z obu stron.
Objazdy i utrudnienia dla mieszkańców osiedli
Zamknięcie wlotów w boczne uliczki wymusiło przygotowanie tras objazdowych. Do ulicy Aluzyjnej kierowcy dojadą ulicami Modlińską, Światowida, Dzierzgońską i Sprawną. Z kolei dojazd do ulicy Prząśniczek wyznaczono ulicami Modlińską, Mehoffera oraz Czeremchową.
Duże zmiany odczują również okoliczni mieszkańcy oraz klienci lokalnych punktów usługowych. Boczna jezdnia Modlińskiej oraz ulice Aluzyjna, Anilinowa, Pochyła i Sprawna stracą bezpośrednie połączenie z główną trasą, zamknięte będą także wjazdy na stacje benzynowe.
- Na bocznej jezdni ulicy Modlińskiej od Jędrzejewskiego do poczty wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy przy jednoczesnym zakazie parkowania.
- Dojazd do lokalnych sklepów przy ulicy Modlińskiej 347 i 347a będzie możliwy wyłącznie od strony ulicy Aluzyjnej.
Zmiany w komunikacji miejskiej i trasy autobusów
Prace asfaltowe wpłyną również na kursowanie Warszawskiego Transportu Publicznego. Autobusy linii 211, 511 oraz 900 pojadą trasami zmienionymi, a przystanki dla wielu linii zostaną przeniesione na drugą stronę drogi.
- Linia 211 skróci swoje kursy i dojedzie jedynie do pętli Dąbrówka Wiślana, z pominięciem odcinka do Kępy Tarchomińskiej.
- Linia 511 z Metra Młociny pojedzie objazdem przez ulice Przyrzecze, Bukowską oraz Kępa Tarchomińska aż do pętli o tej samej nazwie.
- Linia 900 wyłącznie w weekend pojedzie objazdem ulicami Światowida, Dzierzgońską, Odkrytą, Sprawną i Aluzyjną.
Pozostałe autobusy kursujące ulicą Modlińską, w tym linie 511, 723, 731, L-7, L49 oraz nocna N63, będą zatrzymywać się na przystankach tymczasowych zlokalizowanych przy jezdni w stronę Jabłonny.
Kiedy zakończą się prace na Modlińskiej?
Frezowanie i układanie nowej nawierzchni asfaltowej zakończy się we wtorek, 10 listopada, w godzinach wieczornych. Nie oznacza to jednak całkowitego końca utrudnień na tym odcinku. Po otwarciu jezdni przywrócona zostanie tymczasowa organizacja ruchu związana z wymianą krawężników, a te prace potrwają do drugiej połowy listopada.