Drogowcy zamykają ważną ulicę na Pradze Południe i ostrzegają przed odholowywaniem aut

Kiedy drogowcy zamkną ulicę Szaserów?

Prace remontowe rozpoczną się wyjątkowo wcześnie, bo już w czwartek, 24 września o godzinie 22. Wykonawca planuje ułożyć nową nawierzchnię w ekspresowym tempie, wykorzystując czas przed weekendem. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, kierowcy pojadą nową i równą drogą w poniedziałek, 28 września o godzinie 4 rano, czyli jeszcze przed porannym szczytem komunikacyjnym.

Prace obejmą odcinek między ulicą Chłopickiego a Makowską. Na czas robót ten fragment zostanie całkowicie wyłączony z ruchu, co wymusi spore zmiany w codziennym podróżowaniu po tej części Warszawy.

Jak ominąć zamknięty odcinek i którędy jechać?

Dla kierowców przygotowano oficjalne trasy objazdowe. Główny objazd zamkniętego fragmentu został wyznaczony ulicami Chłopickiego, Grochowską oraz Olszynki Grochowskiej. Mieszkańcy chcący dotrzeć do posesji przy zamkniętym odcinku będą musieli korzystać z dróg poprzecznych, dojeżdżając od strony ulicy Boremlowskiej lub Osowskiej.

Wprowadzone zostaną również istotne zmiany w pierwszeństwie i kierunkach ruchu na okolicznych uliczkach osiedlowych:

na ulicach jednokierunkowych takich jak Byczyńska, Płowce, Lubieszowska, Żółkiewskiego, Hetmańska, Biłgorajska oraz na odcinku Boremlowskiej od Żółkiewskiego do Hetmańskiej ruch będzie odbywał się w obu kierunkach ;

; na skrzyżowaniu Chłopickiego z Szaserów zamknięty zostanie jeden pas ruchu po stronie prowadzonych prac, natomiast pozostałymi pasami będzie można pojechać prosto lub skręcić w kierunku Wspólnej Drogi;

po stronie prowadzonych prac, natomiast pozostałymi pasami będzie można pojechać prosto lub skręcić w kierunku Wspólnej Drogi; rowerzyści jadący od strony Chłopickiego dojadą tylko do Lubieszowskiej, natomiast od strony Makowskiej jedynie do Podolskiej, ponieważ pozostała część drogi rowerowej zostanie zamknięta.

Uwaga na parkowanie i odholowania samochodów

Kierowcy muszą zwrócić szczególną uwagę na nowe znaki drogowe. Na remontowanym odcinku ulicy Szaserów oraz na ulicy Olszynka Grochowska wprowadzony zostanie bezwzględny zakaz parkowania, który obejmie również wyznaczone miejsca postojowe. Zignorowanie tych przepisów grozi odholowaniem samochodu na koszt właściciela, dlatego warto odpowiednio wcześniej przeparkować swoje pojazdy.

Zmiany w kursowaniu warszawskich autobusów

Zamknięcie jezdni wymusiło modyfikację tras Warszawskiego Transportu Publicznego. Pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na skrócone trasy popularnych linii autobusowych:

autobusy linii 188 oraz 202 dojadą ulicą Chłopickiego tylko do pętli PKP Olszynka Grochowska;

dojadą ulicą Chłopickiego tylko do pętli PKP Olszynka Grochowska; szczegółowe i na bieżąco aktualizowane informacje o kursowaniu pojazdów oraz organizacji ruchu można znaleźć na oficjalnej stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.