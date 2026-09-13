Dron uderzył w pociąg jadący do Warszawy. Zniszczona lokomotywa

Dron zniszczył lokomotywę pociągu z Kijowa do Warszawy

Bardzo groźne zdarzenie na pograniczu ukraińsko-polskim. W niedzielę, 13 września rosyjski bezzałogowiec uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa. W chwili ataku skład zmierzający do stolicy naszego kraju znajdował się po stronie ukraińskiej, zaledwie 2 kilometry od granicy z Polską.

Jak relacjonują ukraińskie media w ataku nikt nie ucierpiał. Załoga pociągu i pasażerowie została bowiem wcześniej uprzedzona przed nadlatującym dronem, dzięki czemu zdołała się uratować.

The Russians are attacking trains right at the border with Poland. People are fleeing – NATO is watching. https://t.co/lOgU3MxUsq— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) September 13, 2026

Groźne ataki Rosjan tuż przy granicy z Polską

Ten weekend obfituje w niebezpieczne incydenty tuż przy granicy Ukrainy z Polską. Jak przekazał szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz jeden z dronów atakujących w niedzielę Ukrainę uderzył kilometr od granicy z Polską, a drugi z nich – pięć kilometrów. Minister sprecyzował, że były to odrzutowe drony Geran-5. Jednocześnie polityk zapewnił, że nie doszło do naruszenia naszej granicy a polskie służby (w tym samoloty F16, śmigłowce i samolot rozpoznania powietrznego SAAB) śledziły lot bezzałogowców.

Dron, który spadł niespełna kilometr od granicy uderzył w ciężarówkę nieopodal polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin.

W ciągu ostatniej doby mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego dostali w związku z ostrzałem zachodniej Ukrainy aż 3 alerty RCB, w tym dwa około godziny 4 nad ranem.

Aż 63% Polaków obawia się o bezpieczeństwo nieba. Czy Polska jest gotowa na rosyjskie drony i pociski?:

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