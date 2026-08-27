Druga tura naboru na Uniwersytecie Warszawskim. Zostało sporo miejsc

Rekrutacja na studia trwa. Wciąż są wolne miejsca

Składanie dokumentów na uczelnie wyższe większości z nas kojarzy się z lipcowym gorączkowym okresem, jednak okazuje się, że w wielu ośrodkach akademickich w Polsce nabory wciąż trwają. Informowaliśmy już o tym, że druga tura rekrutacji została uruchomiona między innymi na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Uniwersytecie Gdańskim. Teraz wiadomo, że podobny krok podjęła uczelnia ze stolicy. Na Uniwersytecie Warszawskim właśnie wystartowała kolejna tura naboru, co oznacza, że osoby, które nie zdążyły złożyć papierów w lipcu, zyskały drugą szansę.

Druga tura rekrutacji na UJ. Na tych kierunkach są wolne miejsca

Druga tura rekrutacji na Uniwersytecie Warszawskim. Na jakie kierunki aplikować?

Postanowiliśmy sprawdzić, na jakie kierunki wciąż można aplikować na Uniwersytecie Warszawskim. Weryfikacja w oficjalnym systemie rekrutacyjnym uczelni pokazała, że na studiach pierwszego stopnia pozostało jeszcze wiele miejsc do obsadzenia. Dokładne szczegóły oraz wykaz kierunków, na które wciąż prowadzony jest nabór, prezentujemy w galerii poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tu można składać papiery. Te kierunki na UW czekają na studentów [LISTA]

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Uniwersytet Warszawski. Od carskiej inicjatywy do potęgi akademickiej

Historia Uniwersytetu Warszawskiego sięga 1816 roku, kiedy to placówka powstała z inicjatywy cara Aleksandra I, początkowo funkcjonując jako Królewski Uniwersytet Warszawski z pięcioma wydziałami. W wyniku powstania listopadowego rosyjskie władze podjęły decyzję o zamknięciu uczelni, która w późniejszym czasie wielokrotnie zmieniała swoją formę.

Dopiero w 1915 roku ponownie otwarto polskojęzyczny Uniwersytet Warszawski, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości uczelnia urosła do rangi największej w II Rzeczypospolitej. W czasie II wojny światowej placówka ponownie została zamknięta, ale jej społeczność nie poddała się i organizowała tajne nauczanie. Po zakończeniu działań zbrojnych Uniwersytet Warszawski wznowił funkcjonowanie i do dzisiaj jest jednym z najważniejszych i najbardziej prestiżowych ośrodków akademickich w naszym kraju.

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