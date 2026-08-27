Nie żyją dwie potężne postacie polskiego kina. Zmarł Mariusz Łukomski i Ryszard Pawlicki

Zmarli Mariusz Łukomski i Ryszard Pawlicki. Monolith Films w żałobie

O śmierci Mariusza Łukomskiego i Ryszarda Pawlickiego poinformował w środę, 26 sierpnia, Monolith Films. W mediach społecznościowych firmy pojawił się poruszający wpis poświęcony obu mężczyznom. Przedstawiciele Monolith Films podkreślili, że byli oni filarami firmy i przez lata współtworzyli polski rynek filmowy.

- Pogrążeni w smutku żegnamy dwa filary naszej firmy. Odeszli od nas Mariusz Łukomski i Ryszard Pawlicki. Mieliśmy ogromne szczęście Was znać i kształtować z Wami polski rynek filmowy. Dziękujemy za wszystkie wspólne momenty, za Waszą mądrość, życzliwość i ogromne poczucie humoru, które na zawsze pozostaną częścią historii Monolith Films - czytamy we wpisie.

Mariusza Łukomskiego wspomniał także Polski Instytut Sztuki Filmowej, w którego Radzie przez wiele lat zasiadał producent. PISF zwrócił uwagę na jego znaczący wkład w rozwój polskiego kina oraz całego rynku filmowego.

- Z ogromnym żalem i głębokim smutkiem żegnamy Mariusza Łukomskiego – członka Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, wybitnego producenta oraz założyciela i wieloletniego prezesa Monolith Films- napisano w kanałach społecznościowych PISF-u.

Kim był Mariusz Łukomski w polskiej branży filmowej?

Mariusz Łukomski był jedną z kluczowych postaci polskiego rynku audiowizualnego po 1989 roku. Stworzony przez niego Monolith Films stał się ważnym graczem w niezależnej dystrybucji, wprowadzając na ekrany polskich kin setki zagranicznych filmów. Łukomski działał również jako producent i koproducent, wspierając powstawanie polskich produkcji.

- Jako pionier niezależnej dystrybucji i twórca potęgi Monolith Films wprowadził do polskich kin setki wybitnych tytułów kina światowego, a jako producent aktywnie rozwijał i wspierał rodzimą kinematografię. Jego wiedza, biznesowa odwaga oraz wieloletnia praca w Radzie PISF miały ogromny wpływ na kształt i profesjonalizację polskiej branży filmowej - zaznaczono.

Łukomski miał na swoim koncie pracę przy wielu głośnych polskich produkcjach, przy których pełnił funkcję producenta lub koproducenta. Wśród nich znalazły się m.in. „Generał Nil”, „Różyczka”, „Wenus w futrze”, „Kamienie na szaniec”, „Ach śpij, kochanie”, „Ukryta sieć”, „Różyczka 2”, „Biała odwaga” i „Dalej jazda!”.

Polski Instytut Sztuki Filmowej pożegnał również Ryszarda Pawlickiego. Zwrócono uwagę na jego wieloletnią działalność w branży oraz rolę, jaką odegrał w kształtowaniu polskiego rynku dystrybucji kinowej.

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- To podwójnie bolesny moment dla środowiska filmowego. Z wielkim smutkiem przyjęliśmy również wiadomość o odejściu Ryszarda Pawlickiego – cenionego i zasłużonego dystrybutora filmowego, który przez dekady z oddaniem współtworzył polski rynek kinowy - dodano na stronie PISF.