Nowe miejsce na lunch w warszawskim Ursusie. Restauracja Kuchnia Marché już otwarta w FACTORY

Dzień w FACTORY można rozpocząć od pożywnego soku czy sałatki, następnie zrobić zakupy i zatrzymać się na obiad lub kolację. Równie dobrze sprawdzi się odwrotny scenariusz - start od drugiego śniadania, potem zakupy, a na zakończenie deser. „Nowa restauracja Kuchnia Marché odpowiada zarówno na codzienne, spontaniczne potrzeby klientów, jak i zaplanowane wizyty osób, przyjeżdżających w poszukiwaniu outletowych okazji. FACTORY jest miejscem kojarzonym z różnorodną ofertą zakupową, mocnym zestawem marek w atrakcyjnych cenach i pozytywnymi doświadczeniami klientów, na które wpływ ma również dobra oferta gastronomiczna. Otwarcie restauracji Kuchnia Marché z pewnością ucieszy naszych klientów” – mówi Magdalena Bartnik z FACTORY Ursus.

Kuchnia polska, dania świata i desery na jednym talerzu

Kuchnia Marché łączy wygodę, różnorodność i jakość w jednym miejscu. W menu nowej restauracji w FACTORY Ursus znajdują się tradycyjne dania polskiej kuchni z mięsami i pierogami w roli głównej, ale też potrawy kuchni świata z Azji i Włoch. Pomyślano również o miłośnikach dań wegetariańskich, świeżych sałatkach i surówkach, a nawet sushi. Każdego dnia do wyboru są zupy. Restauracja zaprasza też na desery i świeże soki. Wszystko w wyjątkowym koncepcie, dającym możliwość samodzielnego skomponowania posiłku.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe Restauracja Kuchnia Marché już otwarta w FACTORY

Każdy wybiera smak, wielkość porcji i budżet

Swoboda wyboru w restauracji Kuchnia Marché daje klientom możliwość decydowania nie tylko o tym, co znajdzie się na ich talerzu i w jakiej kompozycji smaków, ale też jak dużą porcję wybiorą. Co ważne, wszystkie potrawy przygotowywane są na miejscu, a klienci mają możliwość obserwowania, z jaką precyzją lepione są pierogi czy zwijane jest sushi. Restauracja dba o różnorodność menu, które zmienia się w zależności od sezonu. Dlatego goście Kuchni Marché mogą liczyć zarówno na stałe, ulubione smaki, jak i kulinarne niespodzianki podczas kolejnych wizyt. Zawsze gwarancją jest świeżość. W ciepłych porach roku, specjały restauracji można zjeść w ogródku restauracji.

„Stworzyliśmy przestrzeń, która odpowiada różnym sposobom korzystania z restauracji: od szybkiego lunchu, przez rodzinny obiad, aż po spokojny posiłek podczas dnia zakupowego. Funkcjonalność przestrzeni jest dla nas równie ważna jak estetyka wnętrza. Dlatego goście restauracji intuicyjnie wiedzą, gdzie wybrać dania, gdzie skomponować swój talerz i w którym miejscu wygodnie usiąść”- mówi Agnieszka Pustelnik – Burzawa z Kuchni Marché.

Promocyjne ceny dań i 50% na koniec dnia

Nowa restauracja Kuchnia Marché to miejsce, do którego warto wracać nie tylko przy okazji większych zakupów. Specjalne promocje czekają na studentów, seniorów i duże rodziny, a w ostatniej godzinie ceny spadają aż do 50%.

W Kuchni Marché dostępna jest też karta lunchowa, która zapewni 20% rabatu na ofertę lokalu oraz innych konceptów, należących do sieci, to jest: Sevi Kebab, Asia Mama, Express Oriental czy Lepione. To świetne rozwiązanie dla osób, które regularnie jadają poza domem i chcą mieć możliwość odwiedzania różnych restauracji w ramach jednej karty rabatowej w całej Polsce.

Gastronomiczna mapa FACTORY Ursus

Kuchnia Marché to nowe, kulinarne miejsce w FACTORY Ursus, które doskonale uzupełnia ofertę restauracji i kawiarni popularnego outletu, obok Gorąco Polecam. Smaki z piekarni z zielonym bufetem Szałata i Szok, pizzerią Love it oraz kawiarniami So Coffee i Costa Coffe.

Jeśli jeszcze nie wiesz, jak dojechać do FACTORY Ursus, sprawdź w internecie.