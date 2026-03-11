Duży nalot w Wólce Kosowskiej. Funkcjonariusze zatrzymali ponad 160 tys. podróbek

Ponad 160 tys. podróbek w Wólce Kosowskiej

Jak wynika ze środowego komunikatu Krajowej Administracji Skarbowej, kontrolę w Centrum Handlowym w Wólce Kosowskiej przeprowadzili funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie. Podczas podjętych działań zatrzymano biżuterię i kosmetyki zastrzeżone znakami towarowymi znanych marek, które znajdowały się w pawilonach wynajmowanych przez obywatela Chin.

"Łącznie zabezpieczono 157,5 tys. sztuk podrobionych perfum, kosmetyków, biżuterii, zegarków oraz odzieży" - czytamy.

Na tym jednak sprawa się nie kończy, gdyż na podrobione ubrania i zimowe akcesoria funkcjonariusze natrafili w kolejnym pawilonie, tym razem wynajmowanym przez obywatelkę Wietnamu. W środku zabezpieczono ponad 2,6 tys. rękawiczek, czapek, zimowych zestawów oraz opasek na głowę. Znaleziono też ok. 1,5 tys. naszywek z zastrzeżonymi znakami towarowymi.

Jakie konsekwencje grożą za handel podróbkami?

"W obu przypadkach przedstawiciele kancelarii prawnej reprezentującej właścicieli znaków towarowych potwierdzili, że zatrzymany towar został opatrzony tymi znakami nielegalnie. Zapowiedzieli złożenie wniosku o ściganie sprawców przestępstwa. [...] Za handel towarami z podrobionymi znakami towarowymi grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności" - podkreślili przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej.

Ustalona wstępnie wartość zatrzymanego towaru opiewa na blisko 6,5 mln zł. Po zabezpieczeniu przedmioty trafiły do magazynu MUCS w Legionowie. Obiema sprawami zajmuje się obecnie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie MCUS w Warszawie.

Akcja funkcjonariuszy w Wólce Kosowskiej - zobacz zdjęcia:

