Zjechał z drogi i rąbnął w betonowy przepust. Trzy osoby w szpitalu

Alicja Franczuk
2026-03-11 13:01

Koszmarny wypadek w rejonie miejscowości Gucin (pow. płoński). 41-letni kierowca Audi z niewiadomych przyczyn nagle zjechał z drogi. Rajd zakończył uderzeniem w betonowy przepust. Trzy osoby trafiły do szpitala. Jedna odmówiła hospitalizacji.

i

Autor: KPP w Płońsku/ Materiały prasowe

Gucin. Audi roztrzaskało się o betonowy przepust

Do groźnego wypadku doszło przed godz. 22 we wtorek, 10 marca, w rejonie miejscowości Gucin (pow. płoński). Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że osobowe Audi jechało od strony Ojrzenia w kierunku Nowego Miasta.

- Na łuku drogi 41-letni kierowca, mieszkaniec powiatu ciechanowskiego, z niewyjaśnionych na tę chwilę przyczyn stracił panowanie nad pojazdem. Samochód zjechał na pobocze, następnie poruszał się wzdłuż przydrożnego rowu, otarł się o drzewo i ostatecznie uderzył w betonowy przepust - przekazała nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Trzy osoby w szpitalu

Nie obyło się od rannych. Obrażeń ciała doznał 41-letni kierowca oraz dwoje pasażerów - 44-letni mężczyzna i 19-letnia kobieta. Zostali przewiezieni do szpitali na badania.

Jak przekazała policja, czwarta pasażerka, 27-letnia kobieta, odmówiła hospitalizacji i została przekazana pod opiekę rodziny.

Policjanci prowadzą czynności, które mają wyjaśnić dokładne przyczyny i przebieg wtorkowego wypadku.

