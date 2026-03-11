Karambol na S2 po wybuchu agresji drogowej. Kierowcy zajeżdżali sobie drogę?

Seria kolizji na trasie S2 w Warszawie, z udziałem sześciu pojazdów, rozpoczęła się od agresywnego zachowania dwóch kierowców.

Kierowcy Toyot, którzy wcześniej zajeżdżali sobie drogę, doprowadzili do zderzenia, gdy jeden z nich zablokował drugiego, a następnie wysiadł z auta i uderzył w szybę.

W wyniku karambolu pasażerka Skody trafiła do szpitala, a policja ukarała mandatami dwóch kierowców odpowiedzialnych za początkowe zdarzenie.

Agresywne starcie Toyot na S2

We wtorek (10 marca) na trasie S2 w kierunku od Wilanowa doszło do serii niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Po godzinie 19 zderzyło się sześć pojazdów, informuje Miejski Reporter.

Jak ustalili policjanci, przyczyną karambolu było agresywne zachowanie dwóch kierowców – srebrnej i białej Toyoty. Obaj mieli sobie nawzajem zajeżdżać drogę. Konflikt eskalował. W pewnym momencie kierujący srebrną Toyotą gwałtownie wyhamował, zmuszając kierowcę białej Toyoty do zatrzymania. Następnie wysiadł z pojazdu i uderzył w przednią szybę drugiego auta.

Reakcja kierowcy białej Toyoty była równie niebezpieczna. Cofnął on pojazd, uderzając w stojącą za nim czarną Toyotę, a następnie ruszył do przodu i zderzył się z tyłem srebrnej Toyoty. W ten sposób doszło do pierwszej z trzech kolizji.

Stop Agresji Drogowej. Szokujące zachowania kierowców. Podlaska policja pokazała nagrania

Dalszy ciąg zdarzeń. Jedna osoba zabrana do szpitala

W hamującego Mercedesa uderzyła KIA, a w jej tył wjechała Skoda. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który udzielił pomocy pasażerce Skody i przewiózł ją do szpitala, podaje Miejski Reporter. Dodatkowo, jedna osoba została przebadana na miejscu zdarzenia.

Mandaty dla piratów drogowych

Po zakończeniu czynności policjanci ukarali mandatami dwóch z trzech kierujących biorących udział w pierwszej stłuczce. Kierowca białej Toyoty został ukarany za spowodowanie kolizji, a kierowca srebrnej Toyoty za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym.

Agresja drogowa - co robić?

Agresję drogową można zgłaszać policji na kilka sposobów. W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy dzwonić na numer alarmowy 112, podając miejsce zdarzenia, opis sytuacji i numer rejestracyjny pojazdu sprawcy.

Można też wysłać zgłoszenie mailowo na skrzynki „Stop Agresji Drogowej” działające przy komendach wojewódzkich, dołączając datę, godzinę, miejsce zdarzenia, markę i numer rejestracyjny auta, opis zachowania kierowcy oraz ewentualne nagrania lub zdjęcia.

Alternatywnie zgłoszenie można złożyć osobiście. Dodatkowo warto korzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aby wskazać miejsca, w których dochodzi do niebezpiecznych zachowań na drodze.

Źródło: Miejski Reporter

9