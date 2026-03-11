Najlepsza pizza w Warszawie - TOP 10 warszawskich pizzerii

Najlepsza pizzeria Warszawa - LISTA
Czy jest coś bardziej uniwersalnego i uwielbianego niż dobra pizza? Chyba niewiele! To danie, które łączy pokolenia, idealnie sprawdza się zarówno podczas niezobowiązującego spotkania ze znajomymi, rodzinnego obiadu, jak i szybkiego lunchu w biegu. Właśnie dlatego poszukiwanie najlepszej pizzerii w Warszawie stanowi dla wielu prawdziwą kulinarną misję. Stolica oferuje niezliczone miejsca serwujące ten włoski przysmak, od klasycznych neapolitańskich wypieków, przez rzymskie placki, aż po autorskie kompozycje. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie TOP 10 warszawskich pizzerii, które zachwycają smakiem, jakością składników i niepowtarzalną atmosferą. Gotowi na kulinarną podróż po najlepszych miejscach z pizzą w mieście?
- Nonna Pizzeria
- Adres: Oboźna 11, 00-328 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Wiecie co odróżnia miejsca wybitne od bardzo dobrych? Powtarzalność.Taka właśnie jest Nonna, gdzie przy każdej wizycie dostajecie pizzę na najwyższym poziomie. Smak nie jest tutaj dziełem przypadku, ciasto na pizzę jest świetnie przygotowane, połączenia smakowe przemyślane. Szczególnie polecam nduje i pizzę bianca z mortadelą oraz pistacjami.Dodatkowy plus za to że Nonna nie próbuje na siłę podkreślać swojej 'włoskości' lub komplikować jedzenia np. nożyczkami do pizzy. Sercem lokalu jest piec opalany drewnem i to wokół niego dzieje się magia. Lubię usiąść właśnie przy nim i obserwować zespół pizzaioli, działaj jak jeden organizm , a zgrania może im pozazdrościć niejeden zespół mechaników f1Nie mogę nie wspomnieć o tiramisu, które warto zabrać na zakończenie wizyty w Nonnie, szczególnie ciekawy jest kakaowy puder na górze, który dodaje subtelnej chrupkości."
- Casa di Tuzza Pizza Napoletana
- Adres: Senatorska 28, 00-096 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Fantastyczne miejsce pod każdym względem! Od wejścia czuć świetną, pozytywną atmosferę – można się tu naprawdę zrelaksować i dobrze zjeść.Ogromne brawa dla całej obsługi, a w szczególności dla Krzyśka i Sebastiana – pełen profesjonalizm, uśmiech, poczucie humoru i świetne podejście do gości! Oczywiście wielkie uznanie też dla wszystkich pozostałych kelnerów, których imion niestety nie poznałam – każdy z Was robi świetną robotę.Pizzermeni zasługują na osobną pochwałę – pizza idealnie wypieczona, chrupiące ciasto, świeże i wysokiej jakości składniki. Widać doświadczenie i serce włożone w to, co robią. Barman również na medal – drinki świetnie skomponowane i pięknie podane.Smak potraw rewelacyjny, porcje konkretne, a ceny bardzo uczciwe w stosunku do jakości. Zdecydowanie jedno z najlepszych miejsc w okolicy – będę wracać i polecać dalej!"
- Ciao a Tutti
- Adres: al. Niepodległości 217, 02-081 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Jak zawsze przepysznie.czuć esencję smaku każdego składnika z osobna. To jest standard zachowany w pizzerii.Polecam."
- Spacca Napoli Śródmieście
- Adres: Świętokrzyska 30, 00-116 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Świetne miejsce w samym sercu Warszawy! Czuć Włochy - Włoscy kelnerzy i kucharze i sami włosi przychodzą na jedzenie - to o czymś świadczy ;) w tle grają włoskie hity, a na rzutniku na żywo mecz ligi włoskiej w piłke - jestem zachwycony tym miejscem! Sałatka z kurczaka 6/6 - jedna z najlepszych jakie w życiu jadłem! Makaron alla Carbonara - Świetny - 5,5/6! Pizza Diavol 5/6 i do tego cudowna prawdziwie domowa lemoniada 6/6! Nie mogę doczekać się aż wróce i spróbuje innych dań! Magiczny czas! Gorąco polecam!"
- Franco
- Adres: Ludwika Waryńskiego 28, 00-647 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobra pizza neapolitańska. Nigdy nie czekaliśmy długo, składniki są świeże. Moją faworytką zdecydowanie jest cotto, ale te ostrzejsze także są w porządku. Dobór oliw przyjemny - zwłaszcza polecamy z chilli. Ceny są umiarkowane, obsługa bardzo sympatyczna. Wino domowe znakomite, polecam białe. Z tego co wiem wieczorami można je upolować w dobrej promce. Próbowaliśmy także deseru z pistacją - nie moje smaki, ale druga strona zadowolona.Polecam"
- Restauracja Tutti Santi Królewska
- Adres: Królewska 18, 00-103 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Idealne miejsce na lunch - przepyszne jedzenie, cudowna obsługa i mega klimat samego miejsca. Dla osób które unikają alkoholu - polecam Crodino, aperitif który naprawdę smakuje jakby miał procenty"
- Pizzaiolo Krucza
- Adres: Krucza 16/22, 00-526 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Fantastyczny klimat, ekstra drinki i super pizza- mocne 8/10, jedna z najlepszych w Warszawie, przede wszystkim dzięki mnogosci kompozycji smakowych i genialnych jakościowo skladnikow. Pizza tania nie jest, ale warto zapłacić aby sprobowac tych wariacji Wzielam pizze z papryczkami jalapeño I habanero na ziemniaczanym purree. Była obledna! Dodatkowo zest z cytryn nadawał całości niebanalnego charakteru pizza naprawde zaskoczyła, purree nie bylo tłuste i nie smakowało ziemniakiem, a nadawało mozzareli kremowosci wzbogacajac smak. Ciasto również robiło wrazenie- świetne w smaku, wyraźne, pieknie wypieczone, a na srodku cienkie, jednak trzymające skladniki. Jedyny minus- boki byly puchate, ale niestety bardzo niskie, a ja jestem fanką pontonow.Sam lokal ekstra- klimatyczny, ze świetna muzyka, idealny do spędzenia wieczoru w towarzystwie ciekawych kompozycji drinkowych dostępnych na barze. Mam nadzieje, ze uda mi sie kiedys odwiedzić Pizzaiolo wlasnie przy takiej okazji.Pizze tez bym chętnie powtórzyła "
- FORNO Powiśle
- Adres: Topiel 12, 00-342 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Najlepszy dowód na to że pozory mogą mylić bo knajpa wygląda niewyglednie. Ale jedzenie jest świetne, pizza zachwyca smakiem i ciastem. Obsługa klimatyczna ale bardzo profesjonalna. A na koniec pyszne limoncello domowej roboty. Polecam"
- Lekko&Strawnie – Pizzeria Neapolitańska
- Adres: al. Jana Pawła II 50/15, 00-148 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Najlepsza pizza, jaką jadłeam — absolutnie pyszna!Sałatka z burratą była świeża i idealnie skomponowana, a tiramisu najlepsze w mieście Atmosfera lokalu bardzo ciepła i przyjemna, a obsługa niezwykle uprzejma i profesjonalna.Zdecydowanie miejsce, do którego chce się wracać — gorąco polecam!"
- POLLYPIZZA NEOPOLITAN
- Adres: Puławska 24, 02-512 Warszawa
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Byliśmy w pizzerii i wszystko okazało się naprawdę świetne! Zamówiliśmy Cheesus oraz Ninja Turtles – obie pizze były przepyszne. Do Cheesusa podano miód chili, który miał delikatną, zrównoważoną ostrość – idealnie podkreślał smak sera. Z kolei Ninja Turtles zachwyciła nas intensywnym aromatem pomidorów, który czuć już przy pierwszym kęsie, a kiełbaska była pikantna w sam raz, nie za mocno.Na pochwałę zasługuje też obsługa – pani kelnerka była bardzo profesjonalna, uprzejma i pomogła nam wybrać dania, trafiając w dziesiątkę.Świetne jedzenie, miła atmosfera i doskonała obsługa – na pewno wrócimy!"