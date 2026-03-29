Duży pożar hali magazynowej na Targówku. Na miejscu 17 zastępów straży

Maria Hędrzak
2026-03-29 11:39

W niedzielę, 29 marca rano na warszawskim Targówku wybuchł pożar hali magazynowej. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Na miejscu pracuje 17 zastępów straży pożarnej.

Pożar hali na warszawskim Targówku (29.03.2026)

Jak przekazał w rozmowie z "Super Expressem" st. asp. Krzysztof Koseski z Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy, informacja o dużym zadymieniu z hali przy ulicy Zabranieckiej 5 dotarła do służb przed godz. 9:00. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów potwierdzono pożar hali magazynowej o wymiarach ok. 25 na 50 metrów.

- W momencie przybycia pożarem objęte było już ok. 70 proc. hali magazynowej, która była wypełniona makulaturą. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Na chwilę obecną w dalszym ciągu trwają działania gaśnicze, natomiast nie ma już zagrożenia, że pożar rozprzestrzeni się na sąsiednie budynki - poinformował.

Jak dodał, akcja może potrwać długo ze względu na konieczność wyciągnięcia całego materiału z wewnątrz hali i dokładnego przelania go wodą. Na miejscu pracuje 17 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, która monitoruje jakość powietrza. Pojawił się tam również zastępca Komendanta Miejskiego PSP bryg. mgr inż. Jakub Okólski.

- Kierunek wiatru skierowany jest w stronę torów i Pragi-Południe, tam dokonywane są pomiary. Żadne wskaźniki zanieczyszczenia powietrza nie zostały przekroczone, tak że zagrożenia nie ma - podkreślił. Obecnie jest jeszcze zbyt wcześnie, by mówić o przyczynach pożaru. Wyjaśnieniem tej kwestii zajmie się policja. Funkcjonariusze również są obecni na miejscu zdarzenia.

