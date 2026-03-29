Duży pożar hali magazynowej na Targówku. Na miejscu 17 zastępów straży

Pożar hali na warszawskim Targówku (29.03.2026)

Jak przekazał w rozmowie z "Super Expressem" st. asp. Krzysztof Koseski z Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy, informacja o dużym zadymieniu z hali przy ulicy Zabranieckiej 5 dotarła do służb przed godz. 9:00. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów potwierdzono pożar hali magazynowej o wymiarach ok. 25 na 50 metrów.

- W momencie przybycia pożarem objęte było już ok. 70 proc. hali magazynowej, która była wypełniona makulaturą. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Na chwilę obecną w dalszym ciągu trwają działania gaśnicze, natomiast nie ma już zagrożenia, że pożar rozprzestrzeni się na sąsiednie budynki - poinformował.

Na miejscu pracuje 17 zastępów straży pożarnej

Jak dodał, akcja może potrwać długo ze względu na konieczność wyciągnięcia całego materiału z wewnątrz hali i dokładnego przelania go wodą. Na miejscu pracuje 17 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, która monitoruje jakość powietrza. Pojawił się tam również zastępca Komendanta Miejskiego PSP bryg. mgr inż. Jakub Okólski.

- Kierunek wiatru skierowany jest w stronę torów i Pragi-Południe, tam dokonywane są pomiary. Żadne wskaźniki zanieczyszczenia powietrza nie zostały przekroczone, tak że zagrożenia nie ma - podkreślił. Obecnie jest jeszcze zbyt wcześnie, by mówić o przyczynach pożaru. Wyjaśnieniem tej kwestii zajmie się policja. Funkcjonariusze również są obecni na miejscu zdarzenia.

12

