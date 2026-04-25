Duży transport narkotyków pod Warszawą. 53-latek zamknął się w samochodzie

Akcja służb w powiecie piaseczyńskim

Działania na terenie powiatu piaseczyńskiego zrealizowali wspólnie stołeczni policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową oraz funkcjonariusze Wydziału Operacyjno-Śledczego Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Wcześniej służby uzyskały informacje, z których wynikało, że pod wskazanym adresem przebywać mogła osoba zaangażowana w obrót środkami odurzającymi.

- Obserwacja rozpoczęła się, gdy funkcjonariusze zauważyli wytypowane Audi na słowackich numerach rejestracyjnych. Dwaj mężczyźni podróżujący autem zaparkowali przed blokiem, założyli rękawiczki i po chwili wynieśli z budynku cztery torby sportowe. Po włożeniu bagaży do wnętrza auta, podejrzani odjechali - przekazała podkom. Monika Kaczyńska.

Jak dodała, kierujący Audi zignorował policyjne sygnały i odjechał. Podczas ucieczki uszkodził radiowóz, którym blokowano skrzyżowanie.

- Po zatrzymaniu auta 45-letni pasażer próbował uciekać pieszo, jednak został bardzo szybko zatrzymany. 53-letni kierowca zamknął się w samochodzie i nerwowo czegoś szukał w pobliżu fotela. Funkcjonariusze musieli wybić szybę, by wyciągnąć go z pojazdu - zaznaczyła mundurowa.

Przejęto 49 kg marihuany i ponad 80 tysięcy złotych w gotówce

Po udanej akcji policjanci dokładnie sprawdzili wnętrze samochodu oraz należące do mężczyzn lokale. W wyniku tych czynności zabezpieczyli 49 kilogramów marihuany, cztery telefony komórkowe, ponad 80 tysięcy złotych w gotówce oraz "pakiet z białą, sypką substancją". Obaj podejrzani usłyszeli już zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o umieszczeniu obu mężczyzn w areszcie na najbliższe trzy miesiące.

