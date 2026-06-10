Gotowali "narkotyk zombie" w gospodarstwie. CBŚP zatrzymało dwóch 19-latków

CBŚP odkryło profesjonalne laboratorium narkotyków syntetycznych w powiecie makowskim.

Zabezpieczono ponad 25 kg Alfa-PVP o wartości około 500 tys. zł.

Dwóch 19-letnich obywateli Ukrainy usłyszało zarzuty udziału w grupie przestępczej i produkcji narkotyków.

Laboratorium ukryte w zabudowaniach gospodarczych

Akcja została przeprowadzona pod koniec maja po tym, jak funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zdobyli informacje o możliwej produkcji narkotyków na jednej z posesji w powiecie makowskim.

Podczas przeszukania odkryli kompletnie wyposażone laboratorium służące do wytwarzania syntetycznych substancji psychotropowych Nielegalna wytwórnia działała w budynkach gospodarczych, które wyposażono w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany do produkcji narkotyków. Śledczy zabezpieczyli m.in. reaktor laboratoryjny, prasy mechaniczne, mieszadła elektryczne, system wentylacyjny, sprzęt laboratoryjny, maski przeciwgazowe oraz beczki i kanistry z chemikaliami.

Laboratorium narkotyków jak fabryka. Miało 3 linie produkcyjne

Towar wart pół miliona złotych. Ukraińcy w rękach policji

W trakcie działań funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 25 kilogramów Alfa-PVP, znanego również jako „flakka” czy „narkotyk zombie”. To silnie działająca substancja psychotropowa, która może powodować agresję, psychozy, zaburzenia pracy serca i skrajnie niebezpieczne zachowania.

Według śledczych przejęte narkotyki były już gotowe do wprowadzenia na rynek. Ich wartość oszacowano na około 500 tys. zł. Na miejscu zatrzymano dwóch 19-letnich obywateli Ukrainy. Mężczyźni zostali przyłapani na gorącym uczynku.

Grozi im 20 lat więzienia

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że laboratorium nie było jednorazową „produkcją”, lecz częścią większego, dobrze zorganizowanego procederu. O skali działalności mają świadczyć zarówno ilość zabezpieczonych substancji, jak i profesjonalne wyposażenie obiektu.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania znacznych ilości narkotyków. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Za zarzucane czyny grozi im od 3 do 20 lat więzienia.