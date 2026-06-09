Leszek Miller rozlicza się z polityczną przeszłością. Spotkanie z premierem.

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Były szef rządu postanowił zakończyć publiczną działalność na własnych zasadach, odsłaniając jednocześnie tajemnice polskiej polityki, które wielu wolałoby ukryć na zawsze. W najnowszej książce zatytułowanej „Alfabet Millera” czytelnicy znajdą subiektywny obraz pięciu dekad zjawisk państwowych. Publikacja powstała w wyniku ponad pięćdziesięciu godzin wywiadów Leszka Millera z dziennikarzem Jackiem Prusinowskim. Obaj twórcy zaprezentują w stolicy kulisy powstawania tego dzieła i przybliżą zebranym przełomowe momenty w najnowszej historii kraju.
Leszek Miller o kulisach władzy i konflikcie z Aleksandrem Kwaśniewskim
Książka „Alfabet Millera” zdecydowanie odbiega od tradycyjnego kalendarium historycznego, proponując dynamiczną i bardzo bezpośrednią relację z ostatnich dekad w krajowej polityce. Nazywany dawniej „żelaznym kanclerzem” polityk funkcjonuje obecnie jako niezależny komentator i nie boi się wyrażać własnych opinii na temat najtrudniejszych spraw publicznych. Zgromadzeni goście posłuchają o wielu kontrowersyjnych kwestiach z przeszłości.
- Ostra retoryka byłego szefa rządu oraz jego słynne wypowiedzi o Zbigniewie Ziobrze, którego z perspektywy czasu uważa za znacznie przeszacowanego.
- Proces wchodzenia Polski do struktur unijnych oraz słowa Jacques'a Chiraca próbującego nakłonić polskich dyplomatów, by zachowali milczenie.
- Tajemnice rozpadu bliskich relacji między liderami obozu lewicowego i całkowite zerwanie kontaktów z dawnymi współpracownikami z partyjnych struktur.
Szczegóły katastrofy śmigłowca z Leszkiem Millerem i tajemnice lewicy
„Alfabet Millera” przynosi także mnóstwo nieznanych wcześniej opowieści oraz bardzo trudnych, życiowych doświadczeń. Goście dowiedzą się chociażby, co polityk czuł po upadku helikoptera i w jaki sposób sprawdzał czucie w palcach, leżąc bezpośrednio na leśnym mchu, aby wykluczyć paraliż. Oprócz wielkiej polityki publikacja ujawnia specyficzne wątki obyczajowe. Były premier wspomina dietę kapuścianą lewicowych liderów oraz huczne imprezy u Jerzego Urbana ze striptizerkami i wężami w tle. Autor opisuje również bardzo bolesny koniec swoich relacji z byłym prezydentem.
Darmowe spotkanie autorskie w Warszawie. Zapytaj byłego premiera o wszystko
Zorganizowane w hotelu Bellotto spotkanie literackie umożliwi bezpośrednią rozmowę z twórcami książki. Zebrani goście dostaną szansę zadawania własnych pytań. Ponieważ polityk niezwykle ostro recenzuje aktualne wydarzenia publiczne, można spodziewać się wyjątkowo ożywionej i niezwykle merytorycznej debaty. Wstęp na wydarzenie jest całkowicie darmowy.
- Data spotkania przypada na wtorek, 11 czerwca.
- Wydarzenie rozpocznie się dokładnie o godzinie 18:00.
- Miejsce to warszawski hotel Bellotto przy ulicy Senatorskiej 13/15.
To doskonała szansa, by posłuchać opowieści człowieka mającego ogromny wpływ na funkcjonowanie państwa przez ostatnie dziesięciolecia.