Leszek Miller rozlicza się z polityczną przeszłością. Spotkanie z premierem.

Były szef rządu postanowił zakończyć publiczną działalność na własnych zasadach, odsłaniając jednocześnie tajemnice polskiej polityki, które wielu wolałoby ukryć na zawsze. W najnowszej książce zatytułowanej „Alfabet Millera” czytelnicy znajdą subiektywny obraz pięciu dekad zjawisk państwowych. Publikacja powstała w wyniku ponad pięćdziesięciu godzin wywiadów Leszka Millera z dziennikarzem Jackiem Prusinowskim. Obaj twórcy zaprezentują w stolicy kulisy powstawania tego dzieła i przybliżą zebranym przełomowe momenty w najnowszej historii kraju.

Leszek Miller o kulisach władzy i konflikcie z Aleksandrem Kwaśniewskim

Książka „Alfabet Millera” zdecydowanie odbiega od tradycyjnego kalendarium historycznego, proponując dynamiczną i bardzo bezpośrednią relację z ostatnich dekad w krajowej polityce. Nazywany dawniej „żelaznym kanclerzem” polityk funkcjonuje obecnie jako niezależny komentator i nie boi się wyrażać własnych opinii na temat najtrudniejszych spraw publicznych. Zgromadzeni goście posłuchają o wielu kontrowersyjnych kwestiach z przeszłości.

Ostra retoryka byłego szefa rządu oraz jego słynne wypowiedzi o Zbigniewie Ziobrze, którego z perspektywy czasu uważa za znacznie przeszacowanego.

Proces wchodzenia Polski do struktur unijnych oraz słowa Jacques'a Chiraca próbującego nakłonić polskich dyplomatów, by zachowali milczenie.

Tajemnice rozpadu bliskich relacji między liderami obozu lewicowego i całkowite zerwanie kontaktów z dawnymi współpracownikami z partyjnych struktur.

Szczegóły katastrofy śmigłowca z Leszkiem Millerem i tajemnice lewicy

„Alfabet Millera” przynosi także mnóstwo nieznanych wcześniej opowieści oraz bardzo trudnych, życiowych doświadczeń. Goście dowiedzą się chociażby, co polityk czuł po upadku helikoptera i w jaki sposób sprawdzał czucie w palcach, leżąc bezpośrednio na leśnym mchu, aby wykluczyć paraliż. Oprócz wielkiej polityki publikacja ujawnia specyficzne wątki obyczajowe. Były premier wspomina dietę kapuścianą lewicowych liderów oraz huczne imprezy u Jerzego Urbana ze striptizerkami i wężami w tle. Autor opisuje również bardzo bolesny koniec swoich relacji z byłym prezydentem.

Darmowe spotkanie autorskie w Warszawie. Zapytaj byłego premiera o wszystko

Zorganizowane w hotelu Bellotto spotkanie literackie umożliwi bezpośrednią rozmowę z twórcami książki. Zebrani goście dostaną szansę zadawania własnych pytań. Ponieważ polityk niezwykle ostro recenzuje aktualne wydarzenia publiczne, można spodziewać się wyjątkowo ożywionej i niezwykle merytorycznej debaty. Wstęp na wydarzenie jest całkowicie darmowy.

Data spotkania przypada na wtorek, 11 czerwca.

Wydarzenie rozpocznie się dokładnie o godzinie 18:00.

Miejsce to warszawski hotel Bellotto przy ulicy Senatorskiej 13/15.

To doskonała szansa, by posłuchać opowieści człowieka mającego ogromny wpływ na funkcjonowanie państwa przez ostatnie dziesięciolecia.