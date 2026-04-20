Dwie dodatkowe linie autobusowe ruszą po Warszawie. Gdzie zabiorą pasażerów?

Dojazd na Tor Służewiec. ZTM uruchamia linie 266 i 300

„Miłośnicy sportowych emocji, szybkich koni [...] czy mieszkańcy Warszawy szukający weekendowej rozrywki od 19 kwietnia będą mieli ułatwiony dojazd na tor wyścigów konnych” - poinformowali w komunikacie z połowy kwietnia przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego.

Z myślą o pasażerach planujących wizytę na torze, stołeczny organizator transportu przygotował dwa dodatkowe połączenia autobusowe, które oznaczono numerami 266 oraz 300.

Pierwsza ze wspomnianych linii pokona trasę prowadzącą od Dworca Centralnego, przez Emilii Plater, Aleje Jerozolimskie, Marszałkowską, Plac Konstytucji, Ludwika Waryńskiego, Puławską oraz Aleję Wyścigową, aż do samego Toru Służewiec. Z tej opcji transportu podróżni będą mogli skorzystać wyłącznie w trzy wybrane dni w roku: 19 kwietnia, 5 lipca oraz 27 września.

Znacznie częściej na drogach pojawi się autobus numer 300, kursujący na odcinku: Metro Wilanowska - Puławska - Aleja Wyścigowa - Tor Służewiec (w niektórych terminach: Metro Wilanowska - Puławska - Wyścigi). Z tego połączenia Warszawiacy skorzystają w konkretne weekendy: 19 i 26 kwietnia; 3, 9, 10 (krótszy wariant), 16, 17, 23 i 24 maja; 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 i 28 czerwca; 5, 25 i 26 lipca; 1, 2, 15, 16, 22, 23, 29 i 30 sierpnia; 5, 6, 19, 20, 26 i 27 września; 3, 10, 11, 17, 24, 25 i 31 października; a także 7, 8, 14 i 15 listopada.

Jak wynika z rozkładu obowiązującego w niedzielę, 26 kwietnia, pojazdy oznaczone numerem 300 rozpoczną kursowanie w okolicach godziny 13:00 i będą obsługiwać przystanki z częstotliwością co około trzydzieści minut, aż do okolic godziny 19:30. Czas dotarcia na miejsce wyniesie od zaledwie kilku do kilkunastu minut.

6

