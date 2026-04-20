Setki policjantów w centrum handlowym pod Warszawą. Zatrzymano 9 osób, zablokowano potężne kwoty

Wielka akcja policji w Wólce Kosowskiej

13 i 14 kwietnia na terenie popularnego centrum handlowego w Wólce Kosowskiej pod Warszawą zaroiło się od mundurowych. Działania na szeroką skalę miały na celu walkę z przestępczością o charakterze gospodarczym, a także skrupulatne sprawdzenie legalności przebywania cudzoziemców w Polsce.

W tej skomplikowanej operacji brało udział blisko 400 funkcjonariuszy z Komendy Stołecznej Policji. Dodatkowe wsparcie zapewniło ponad 100 przedstawicieli Krajowej Administracji Skarbowej oraz Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Wyniki ogromnej akcji robią wrażenie. Służby wylegitymowały niemal 630 osób, które pracowały lub po prostu znajdowały się na obszarze kompleksu. Okazało się, że policjanci musieli zatrzymać 9 z nich. W przypadku sześciu osób rozpoczęto procedurę deportacji z terytorium Polski, a trzy pozostałe odpowiedzą przed sądem za naruszenia związane z akcyzą.

Dodatkowo mundurowi ujęli dwóch obywateli Chin. Mężczyźni ukrywali na zapleczu jednego ze stoisk ponad 4 400 e-papierosów, które nie posiadały ważnych polskich znaków akcyzowych. Szacuje się, że przez ten proceder Skarb Państwa mógł ponieść straty rzędu ponad 360 tysięcy złotych.

W trakcie działań nałożono mandaty karne na łączną sumę 2 tysięcy złotych wobec dziewięciu osób. Ponadto policjanci zabezpieczyli gotówkę i mienie o wartości przekraczającej 15 tysięcy złotych oraz 1 600 euro, które mają posłużyć na pokrycie ewentualnych przyszłych kar finansowych.

Potężna akcyza do zapłaty w Wólce Kosowskiej

Swoje zadania intensywnie realizowali również pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej. Podczas 84 przeprowadzonych kontroli wystawili oni 18 mandatów karno-skarbowych na łączną sumę prawie 84 tysięcy złotych. Co więcej, zablokowano trzy konta bankowe, na których zgromadzono łącznie 700 tysięcy złotych.

Rekordzistą okazał się jeden ze sprzedawców. Nałożono na niego obowiązek uregulowania akcyzy w astronomicznej kwocie niemal 780 tysięcy złotych. Kara ta wynikała z wprowadzania do obrotu e-papierosów z nieważnymi już znakami akcyzy.

Przedstawiciele policji kategorycznie zaznaczają, że to nie jest ich ostatnie słowo. Podobne skoordynowane uderzenia w szarą strefę, unikanie opodatkowania i łamanie przepisów migracyjnych będą kontynuowane w przyszłości, ramię w ramię z innymi służbami państwowymi.

Zagłębie handlu z Azji w Wólce Kosowskiej pod stałą obserwacją

Zlokalizowana w powiecie piaseczyńskim Wólka Kosowska już od początku lat 90. ubiegłego wieku funkcjonuje jako potężne centrum dystrybucji towarów sprowadzanych z Azji. W tutejszym chińskim kompleksie handlowym swoje stoiska prowadzą głównie obywatele Chin i Wietnamu. Od lat to miejsce znajduje się pod baczną obserwacją różnych organów ścigania, które regularnie organizują tu zmasowane kontrole. Pomimo tych działań, Wólka Kosowska nadal kojarzona jest z prowadzeniem nielegalnych interesów w cieniu legalnie działających firm.