Dwie tragedie podczas maratonu. Prokuratura wszczęła śledztwa i czeka na wyniki sekcji

Śledztwo prokuratury po tragicznych wydarzeniach w Markach podczas maratonu

Trwa wyjaśnianie okoliczności tragicznych wydarzeń podczas LOTTO Poland Bike Marathon w Markach. W niedzielę 28 czerwca w trakcie trwania zawodów zgłoszono zaginięcie dwóch uczestników: 71-letniego Kazimierza i 30-letniego Michała. Ostatecznie obaj mężczyźni zostali znalezieni martwi. Obecnie prokuratura prowadzi dwa osobne postępowania w tej sprawie.

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− Toczą się dwa postępowania, obydwa z art. 155 Kodeksu karnego, czyli w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Nikomu nie postawiono zarzutów. Na razie nie wiemy również, jak doszło do zgonu mężczyzn. Dalsze działania uzależnione są od wyniku sekcji zwłok, które zaplanowano na 3 lipca −

Jak poinformowała w rozmowie z „Super Expressem” prok. Marzena Kiełek-Łupińska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Z powyższych słów wynika, że śledczy na obecnym etapie wciąż nie określili ani dokładnych przyczyn śmierci, ani okoliczności, w jakich rozegrały się te dwie tragedie. Dopiero po uzyskaniu wyników sekcji zwłok oraz po przeprowadzeniu kolejnych działań procesowych możliwe będzie wyjaśnienie, co faktycznie zaszło na trasie rajdu.

Tragiczne wydarzenia miały miejsce w trakcie niedzielnej rywalizacji w LOTTO Poland Bike Marathon na terenie Marek. Około godziny 17 organizatorzy zawodów zaalarmowali odpowiednie służby o braku na mecie dwóch zawodników. Ciało 30-letniego Michała, zawodnika klubu Catena Wyszków, zostało odnalezione jeszcze tego samego dnia. Poszukiwania 71-letniego Kazimierza przeciągnęły się do poniedziałku i niestety, również w jego przypadku finał okazał się tragiczny.

Kwestia upałów i reakcja organizatorów LOTTO Poland Bike Marathon

Po serii tragicznych zdarzeń pojawiły się wątpliwości dotyczące możliwego wpływu bardzo wysokich temperatur na to, co wydarzyło się w trakcie rywalizacji. Niemniej jednak organizatorzy rajdu stanowczo zaznaczają, że trasa zawodów w przeważającej większości wiodła przez zacienione tereny leśne.

− Wyścig odbywał się w lesie. Zawodnicy przez większość trasy jechali w cieniu drzew, gdzie temperatura była odczuwalnie niższa niż na otwartych przestrzeniach. Tego dnia w całej Polsce odbywało się wiele zawodów kolarskich. Gdyby trasa była w pełnym słońcu, być może zdecydowalibyśmy się je odwołać. Na trasie zapewniliśmy jednak punkty z wodą. Wszystkie służby, grupy medyczne i strażacy z OSP miały zapasy napojów. W miasteczku zawodów działała również kurtyna wodna −

Tłumaczył Grzegorz Wajs, organizator LOTTO Poland Bike Marathon.

Środowisko kolarskie żegna zmarłych zawodników maratonu

W minionych dniach społeczność miłośników kolarstwa oddała hołd obu tragicznie zmarłym sportowcom. Władze Przasnysza uhonorowały pamięć 71-letniego Kazimierza, określając go mianem ikony lokalnego sportu rowerowego oraz godnym ambasadorem miasta. Z kolei 30-letni Michał został pożegnany przez swój klub macierzysty Catena Wyszków, który przekazał rodzinie i bliskim najgłębsze wyrazy współczucia.

Odpowiedź na pytania, jakie czynniki bezpośrednio przyczyniły się do nagłej śmierci obu kolarzy, przyniesie dopiero ostateczny raport z sekcji zwłok oraz finalne ustalenia prowadzącej sprawę prokuratury.