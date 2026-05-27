Dzik uszkodził ci samochód? Zaskakująca odpowiedź Rafała Trzaskowskiego w sprawie odszkodowań

Warszawa walczy z dzikami. Powołano specjalny zespół

Inauguracyjne posiedzenie nowo utworzonego przez władze stolicy zespołu do spraw dzikich zwierząt miało miejsce w poniedziałek, 25 maja. Do stołu obrad zasiadło ponad 30 ekspertów ze świata nauki, reprezentantów miejskich instytucji, aktywistów społecznych i lokalnych radnych, aby wspólnie debatować nad tym narastającym problemem.

Stołeczny magistrat podkreśla, że głównym zadaniem tego gremium jest stworzenie spójnej strategii radzenia sobie z dzikimi zwierzętami na terenach zurbanizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem stale rosnącej populacji dzików. Nadzór nad pracami i funkcjonowaniem całego zespołu objęli wspólnie prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, a także dyrektorka koordynatorka do spraw Zielonej Warszawy, Magdalena Młochowska.

Jak przekazała mediom Magdalena Młochowska: „Powołanie Zespołu ds. dzikich zwierząt to odpowiedź na realne wyzwania związane z funkcjonowaniem miasta i obecnością dzikiej fauny na terenach zurbanizowanych”. Dyrektorka koordynatorka podkreśliła również główne założenia urzędu w tej kwestii: „Chcemy oprzeć nasze działania na wiedzy ekspertów, doświadczeniu praktyków i dialogu społecznym. Zespół będzie pracował zarówno nad rozwiązaniami dotyczącymi badań i monitoringu populacji dzików, jak również nad edukacją mieszkańców i budowaniem dobrych praktyk współistnienia ludzi oraz dzikich zwierząt w mieście”.

W trakcie poniedziałkowych obrad zdecydowano o powołaniu specjalistycznych zespołów roboczych, które mają stanowić wsparcie dla głównego gremium. Zespoły te skupią się między innymi na badaniu rozmiarów populacji dzików, ocenie dotychczasowych metod działania, planowaniu kampanii edukacyjnych dla warszawiaków i przygotowywaniu konkretnych wytycznych dla ratusza.

Następne oficjalne posiedzenie specjalnej grupy, która zajmuje się problematyką dzikiej fauny, zaplanowano dopiero na wrzesień.

Rafał Trzaskowski reaguje na krytykę. Prezydent Warszawy o ekspertach

W środę, 27 maja, zorganizowano briefing prasowy poświęcony zbliżającym się obchodom Święta Warszawy. W trakcie spotkania z dziennikarzami Rafał Trzaskowski musiał zmierzyć się z pytaniem o kontrowersje wokół składu nowo powołanej grupy ekspertów, gdyż dobór specjalistów spotkał się z głośną krytyką ze strony społeczników zrzeszonych w stowarzyszeniu Miasto Jest Nasze.

Prezydent stolicy błyskawicznie odniósł się do postawionych zarzutów. „Zebraliśmy mnóstwo organizacji. Zaprosiliśmy autorytety, które dla ruchów miejskich są istotne” – odpowiedział wprost Rafał Trzaskowski na słowa krytyki. Włodarz miasta zaznaczył jednocześnie: „Dobieramy tych ludzi i te instytucje, które są w stanie nam wypracować jasne rekomendacje”.

Prezydent Warszawy zwrócił szczególną uwagę na główny cel funkcjonowania powołanego gremium. Zaznaczył przy tym, że kluczowym zadaniem ekspertów do spraw dzikich zwierząt jest działanie w taki sposób, „żebyśmy mieli pewność, że opieramy się na faktach, i że wypracowujemy takie rekomendacje, które pozwolą nam lepiej radzić sobie z tym problemem”.

Rafał Trzaskowski zwrócił też uwagę na poważną przeszkodę prawną, która uniemożliwia wywożenie dzików ze stolicy, a nawet relokację tych zwierząt w obrębie samego miasta. „I też jasno to zostało ustalone na tym pierwszym spotkaniu, że taka jest wykładnia Ministerstwa Rolnictwa. Jeżeli ktoś twierdzi, że Ministerstwo Rolnictwa powinno mieć inną wykładnię, to to jest moment, żeby wywierać presję przede wszystkim na nich i starać się zastanowić, czy te prawo może być interpretowane w inny sposób. Ale my jesteśmy zobowiązani tym, co mówi Ministerstwo” – wyjaśnił stanowczo polityk.

Dzik zniszczył samochód. Rafał Trzaskowski o odszkodowaniach dla kierowców

W trakcie wspomnianego spotkania z mediami prezydent Warszawy musiał zmierzyć się z dość nieoczekiwanym zagadnieniem. Dziennikarze dopytywali, gdzie można zgłosić się po odkodowanie w sytuacji, gdy dzik uszkodzi samochód. „Nie wiem czy jest możliwość ubiegania się o odszkodowanie” – odpowiedział wprost Rafał Trzaskowski. „Ale sprawdzę to, bo to jest dobre pytanie” – dodał na zakończenie włodarz stolicy.

