Dziś tylko częściowe, a kiedy najbliższe pełne zaćmienie słońca? Zobaczy je tylko ta grupa Polaków

Częściowe zaćmienie Słońca w Polsce 12.08.2026

W środę, 12 sierpnia Polacy będą częścią niezwykłego spektaklu na niebie. W godzinach wieczornych będziemy mogli obserwować głębokie zaćmienie częściowe. Rozpocznie się przed zachodem Słońca, ale jego koniec nastąpi już po jego zejściu za horyzont.

Najkorzystniejsze warunki do obserwacji będą w zachodniej i północnej części kraju. Maksymalna faza zaćmienia wyniesie 88% w Kotlinie Kłodzkiej. Z kolei najmniej efektownie będzie w Bieszczadach, gdzie przed zachodem obserwatorzy zobaczą jedynie 42% zasłoniętej tarczy słonecznej.

W zależności od miejsca zaćmienie rozpocznie się ono na terenie Polski pomiędzy ok. godz. 19.10 a ok. 19.20. Słońce zajdzie pomiędzy ok. godz. 20 (w Rzeszowie) a ok. 20.30 (w Szczecinie).

Kiedy i gdzie obserwować zaćmienie 12 sierpnia? (podane są kolejno: początek, faza maksymalna, zachód Słońca):

Białystok – 19.13, brak maksimum, 20.01;

Gdańsk – 19.11, 20.05, 20.23;

Kraków – 19.18, brak maksimum, 20.04;

Łódź – 19.16, 20.08, 20.12;

Poznań – 19.15, 20.10, 20.24;

Szczecin – 19.14, 20.08, 20.26;

Warszawa – 19.15, 20.07, 20.07;

Wrocław – 19.17, 20.12, 20.19.

Należy pamiętać, że zaćmienia nie można obserwować gołym okiem i konieczne jest użycie okularów z specjalnymi filtrami. Inaczej grozi nam nieodwracalne uszkodzenie siatkówki oka.

Kiedy pełne zaćmienie Słońca w Polsce?

Zaćmienie Słońca - choć efektowne - będzie w Polsce widoczne jedynie jako częściowe. Więcej szczęścia mają mieszkańcy Islandii i północnej Hiszpanii. W naszym kraju ostatnie pełne zaćmienie Słońca obserwowaliśmy 30 czerwca 1954 roku - mogli je wtedy podziwiać mieszkańcy Suwałk i Sejn. Łącznie takich zdarzeń w tysiącletniej historii Polski było 17.

Z kolei ostatnie tak efektowne głębokie zaćmienie miało w Polsce miejsce 11 sierpnia 1999 roku.

A kiedy znów Polacy będą mogli podziwiać to niezwykłe zjawisko zupełnego przysłonięcia tarczy Słońca przez Księżyc? Nastąpi to niestety dopiero w przyszłym stuleciu - konkretnie 7 października 2135 roku (na Dolnym Śląsku i w Małopolsce). Choć wydaje się to bardzo odległa perspektywa, przy stałej poprawie kondycji medycyny, istnieje szansa, że jakaś grupa z rodzących się dziś dzieci doczeka tego wyjątkowego dnia i będzie mogła w bardzo sędziwym wieku podziwiać spektakl na niebie.

Zaćmienie słońca 2022. Tłumy warszawiaków pod obserwatorium astronomicznym UW