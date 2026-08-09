Erna symbolicznie wróciła do swojego stada. Szkielet słonicy wydrukowano w 3D

Słonica Erna była wyjątkową mieszkanką Warszawskiego ZOO

Przeszłość tej szczególnej słonicy była pełna bolesnych doświadczeń. Kiedy Erna była jeszcze małym słoniątkiem, straciła matkę na skutek odstrzałów redukcyjnych prowadzonych na terenie Zimbabwe. Wkrótce potem przetransportowano ją do jednego z ogrodów zoologicznych w Holandii, a ostatecznie w 2009 roku przyjechała do Warszawy, gdzie szybko stała się prawdziwą przywódczynią grupy. Kiedy zmarła, jej odejście było niezwykle bolesne dla reszty stada. Fryderyka i Buba, czuwały przy jej ciele przez całą noc, a pracownicy zoo umożliwili zwierzętom godne pożegnanie z ich liderką.

- Ernie wystarczyły zaledwie dwa tygodnie, żeby podporządkować sobie całe nasze stado. Już po tygodniu pozostałe słonice przynosiły jej gałęzie – taki symboliczny gest pokoju. Od tamtej pory to właśnie ona była niekwestionowaną liderką stada. Chcieliśmy, aby symbolicznie do niego wróciła – jako jego szefowa. Dlatego zdecydowaliśmy się odtworzyć jej szkielet w technologii druku 3D - wyjaśnił Andrzej Kruszewicz, dyrektor Warszawskiego ZOO.

Gdzie można podziwiać imponujący szkielet Erny?

Niezwykła inicjatywa pod nazwą „Erna wraca do stada” stanowiła idealne połączenie dbałości o przyrodnicze dziedzictwo z najnowszymi zdobyczami techniki. Aby uzyskać perfekcyjną kopię całego układu kostnego, każda pojedyncza kość została pieczołowicie oczyszczona, a następnie zeskanowana. Tworzenie tej niesamowitej rekonstrukcji wymagało przygotowania aż 206 osobnych modeli, podczas gdy proces samego drukowania pochłonął blisko pięć miesięcy. Do realizacji tego ambitnego zadania zaangażowano aż 46 nowoczesnych drukarek 3D!

Warto dodać, że najbardziej masywne elementy szkieletu, w tym czaszka oraz miednica, wymuszały wielogodzinne sesje na specjalistycznych drukarkach dysponujących gigantyczną przestrzenią roboczą. Gdyby użyto tylko jednej maszyny do stworzenia samej czaszki, jej nieustanna praca musiałaby trwać prawie sto dni!

Od 7 sierpnia wszyscy chętni mogą podziwiać w Warszawskim ZOO wiernie odwzorowany, pełnowymiarowy szkielet słonicy. Z kolei 12 sierpnia, w ramach obchodów Światowego Dnia Słonia, na terenie Słoniarni zaplanowano wyjątkowe wydarzenie skupiające się na afrykańskich słoniach i niezwykłej historii Erny. Odwiedzający stołeczny ogród będą mogli liczyć na mnóstwo dodatkowych atrakcji oraz spotkania z doświadczonymi opiekunami.

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