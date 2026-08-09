Wojsko Polskie gotowe na 15 sierpnia. Próba generalna na Wisłostradzie przyciągnęła tłumy

Sprawdzian sił przed defiladą. Wojsko pokazuje pełnię możliwości

Niedzielny poranek upłynął pod znakiem ostatecznych testów przed defiladą pod hasłem „Polska SAFE – Bezpieczna Polska”. O szóstej rano na Wisłostradzie zjawiły się jednostki reprezentujące wszystkie rodzaje sił zbrojnych. Postępy wojskowych bacznie obserwowali wiceminister obrony Paweł Bejda oraz Szef Sztabu Generalnego. To kluczowy etap przygotowań przed zbliżającym się Świętem Wojska Polskiego oraz rocznicą Cudu nad Wisłą.

Podczas tego wydarzenia zaprezentowano najnowszy sprzęt będący w dyspozycji polskiej armii. Wśród nich znalazły się czołgi Abrams, K2 i Leopard 2PL, a także wozy bojowe takie jak Borsuki, Rosomaki, Kraby, Raki i K9. Nie zabrakło pojazdów wyposażonych w systemy antydronowe oraz nowych zestawów pontonowych PFM. Taki przegląd potencjału militarnego robi na widzach niesamowite wrażenie.

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Armia w pełnej gotowości. Gen. Kukuła: Wszystko poszło zgodnie z planem

Podczas niedzielnego przeglądu głos zabrał gen. Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Zagwarantował on, że siły zbrojne są w stu procentach gotowe na uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego i rocznicą historycznego zwycięstwa.

- Próbę generalną kończymy z satysfakcją. Wszystko poszło zgodnie z planami. Jesteśmy przygotowani do defilady – zapewnił generał.

Wojskowy podkreślił, że to wydarzenie jest dedykowane każdemu obywatelowi, którego podatki składają się na sprzęt wykorzystywany codziennie przez armię.

Gen. Kukuła zapowiedział również imponujący udział sił zbrojnych w obchodach 15 sierpnia. Na ulicach zobaczymy 10 tysięcy żołnierzy oraz najnowocześniejsze uzbrojenie, w tym samoloty F-35 w barwach polskiego lotnictwa i systemy przeciwlotnicze Pilica+.

To wydarzenie zapowiada się na największą prezentację Wojska Polskiego w historii tego święta.

Sobotnie podniebne show – próbny przelot nad stolicą

Sobotnie popołudnie dostarczyło warszawiakom niezapomnianych wrażeń w postaci próbnego przelotu wojskowych maszyn. Piloci Sił Powietrznych sprawdzali szyki nad rzeką w godzinach od 11.30 do 13.30, upewniając się, że wszystko będzie idealnie w dniu docelowym.

To podniebne widowisko okazało się ogromnym sukcesem, przyciągając mnóstwo osób. To zdecydowanie jeden z najatrakcyjniejszych punktów programu całych przygotowań.

W przygotowanej przez nas galerii znajdziecie niesamowite fotografie z lotniczych prób, nocnych parad oraz samej niedzielnej próby generalnej – tego nie można przeoczyć.

Nocne manewry: ciężki sprzęt wojskowy opanował Wisłostradę

Próby nie ustały również po zapadnięciu zmroku z soboty na niedzielę. Między godziną 23:00 a 3:00 w nocy przez Wisłostradę przemieszczały się jednostki pancerne – czołgi, haubice, wozy wsparcia i maszyny bojowe. Zaraz po nich, od 3:00 do 5:30 nad ranem, swoje szyki doskonalili żołnierze piechoty.

Te nocne manewry dały pierwszą szansę na uświadomienie sobie skali całego tego przedsięwzięcia. Tysiące żołnierzy odbywają szkolenia w Warszawie i przyległych obszarach już od 3 sierpnia.

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Największa defilada w historii obchodów Święta Wojska Polskiego – zapowiada wiceminister Bejda

Jak przekazał wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda, tegoroczne uroczystości będą bezprecedensowe pod kątem skali. Wyjątkowo w tym roku, w trakcie oficjalnych obchodów przed trybuną główną, odbędzie się wręczenie awansów na stopnie generalskie i admiralskie.

Wiceminister zwrócił uwagę, że to nie tylko ogromne święto dla samych nominowanych i ich bliskich, ale także niezwykle podniosła chwila dla całych sił zbrojnych.

Utrudnienia w ruchu: Wisłostrada nieprzejezdna i ogromne zmiany w ZTM

Próby te pociągają za sobą spore komplikacje dla wszystkich uczestników ruchu w stolicy.

Wisłostrada została wyłączona z użytku od soboty od godz. 16:00 do niedzieli do godz. 11:00. Zamknięcie objęło fragment od Mostu Skłodowskiej-Curie aż do ul. Gagarina.

W niedzielny poranek z Mostu Gdańskiego nie mogli skorzystać ani przechodnie, ani cykliści.

Wiele ulic przylegających do Wisłostrady również zamknięto dla pojazdów.

Zarząd Transportu Miejskiego musiał wprowadzić zmiany na kilkudziesięciu liniach autobusowych i tramwajowych. Pojazdy kursowały zmienionymi trasami lub były dzielone na dwie osobne części operujące po stronach Śródmieścia i Pragi.

Są to najszersze przygotowania organizacyjno-logistyczne do defilady w ostatnich latach.

Zobacz galerię z przygotowań do defilady 15 sierpnia

Nawet same testy budzą ogromne zainteresowanie i ściągają tłumy ciekawskich. Zapraszamy do obejrzenia specjalnej galerii, gdzie zebraliśmy najciekawsze ujęcia z niedzielnych przygotowań na ulicach Warszawy.

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