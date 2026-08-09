Wydarzenia z nocy z 8 na 9 sierpnia z pewnością zapiszą się w pamięci osób przebywających wtedy w Warszawie. Zamiast nocnego spokoju, miasto opanował głośny dźwięk wojskowych maszyn. Na Wisłostradzie przeprowadzono bowiem próbny przejazd pojazdów przed główną defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego.

Chociaż godzina była późna, wzdłuż drogi ustawiły się ogromne grupy widzów. Wśród nich znaleźli się miłośnicy wojskowości, całe rodziny z najmłodszymi oraz osoby, które po prostu chciały na własne oczy zobaczyć potęgę polskiego oręża. Wielu z obecnych machało w stronę żołnierzy, a w ciemnościach raz po raz błyskały ekrany telefonów nagrywających to niecodzienne widowisko.

Próba defilady na Wisłostradzie. Jakie maszyny pojawiły się w Warszawie?

Ulicami w centrum miasta przejechał prawdziwy kordon najnowszego sprzętu bojowego. Była to unikalna szansa na obejrzenie uzbrojenia, które już 15 sierpnia zaprezentuje się w pełnej krasie podczas oficjalnych uroczystości. Zgromadzeni bez problemu identyfikowali flagowe pojazdy służące w naszych siłach zbrojnych.

Podziwiać można było między innymi czołgi K2 i Abrams, które aktualnie tworzą fundament polskich jednostek pancernych. Te nowoczesne konstrukcje robią ogromne wrażenie swoimi rozmiarami oraz siłą rażenia. Pojawił się także BWP Borsuk, czyli rodzimy wóz piechoty nowej ery, niedawno wprowadzony do służby. Oprócz tego zauważono kołowe transportery Rosomak, sprawdzone już na misjach w Afganistanie, oraz potężne armatohaubice Krab, słynące z dalekiego zasięgu i wysokiej celności. Wśród pojazdów znalazły się również nowoczesne drony systemu poszukiwawczo-uderzeniowego Gladius, które pełnią rolę zaawansowanych obserwatorów na polu bitwy.

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Defilada wojskowa i uroczysta zmiana na szczycie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Defilada wojskowa 15 sierpnia. Co zaplanowano?

Nocny przejazd sprzętu lądowego to tylko część atrakcji przygotowanych na 15 sierpnia. W tym roku Święto Wojska Polskiego będzie obchodzone w całym kraju z udziałem wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Przedstawiciele Dowództwa Generalnego zorganizowali także testy dla pilotów i marynarzy.

Próba lotnictwa miała miejsce 8 sierpnia w godzinach południowych nad stolicą. Z kolei marynarka wojenna przeprowadzi swój test 11 sierpnia o godzinie 15:30 na obszarze Zatoki Gdańskiej.

Te przygotowania dowodzą, że zbliżająca się parada przybierze ogromne rozmiary, ukazując potencjał militarny kraju zarówno na ziemi, w powietrzu, jak i na wodzie.

Próba defilady lotniczej. Zobacz zdjęcia

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Święto Wojska Polskiego. Dlaczego wypada 15 sierpnia?

Wybór daty obchodów jest głęboko uzasadniony historycznie. 15 sierpnia to rocznica triumfu w Bitwie Warszawskiej z 1920 roku, często określanej mianem „Cudu nad Wisłą”. To właśnie w tych dniach polskie siły skutecznie odrzuciły atak wojsk bolszewickich, ocalając tym samym suwerenność państwa i blokując ekspansję rewolucji na tereny zachodniej Europy. Ten szczególny dzień został oficjalnie uznany za Święto Wojska Polskiego już w 1923 roku, a po okresie PRL-u ostatecznie przywrócono go do kalendarza państwowego w 1992 roku.