W sierpniu padnie rekord, chodzi o Wisłę! Hydrolodzy ostrzegają

Rekordowo niski stan Wisły. Hydrolog: może być jeszcze gorzej, możliwy rekord

W piątek na stacji hydrologicznej Warszawa-Bulwary padł nowy rekord. Stan Wisły wyniósł tam 102 cm. Poprzednie minimum zanotowano we wrześniu 2025 roku. Po uwzględnieniu zmiany poziomu odniesienia wodowskazu wynosiło ono 104 cm. W sobotę sytuacja nieco się poprawiła. Wodowskaz w Warszawie pokazywał 106 cm. Nie oznacza to jednak końca problemów. – Najbliższe tygodnie wskazują na to, że będzie się on obniżał – powiedział PAP Paweł Staniszewski, hydrolog i synoptyk IMGW. Według niego pod koniec sierpnia i na początku września mogą zostać pobite kolejne rekordy niskiego stanu Wisły. Dotyczy to nie tylko Warszawy. Rekordy absolutnego minimum padły już m.in. na stacjach w Puławach i Annopolu.

Wody po prostu brakuje i to nie jest problem od tygodnia czy miesiąca, ale od początku roku

Dlaczego w Wiśle jest tak mało wody? Jak tłumaczy Paweł Staniszewski, od początku roku na południu Polski padało bardzo mało. W niektórych miejscach i miesiącach suma opadów wynosiła zaledwie 15 proc. normy. Do tego doszła sucha zima oraz fale upałów, które zwiększają parowanie. Problemem jest również to, że część deszczu spada podczas gwałtownych burz. Taki opad nie uzupełnia zapasów wody tak skutecznie jak długotrwały, spokojny deszcz. – Wody po prostu brakuje i to nie jest problem od tygodnia czy miesiąca, ale od początku roku – podkreślił hydrolog. Dodał, że susza w dorzeczu Wisły z krótkimi przerwami trwa już od 2015 roku.

Sytuacja jest trudna także poza Warszawą. W całym kraju obowiązują 74 ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. Najgorzej jest w centralnej i południowej Polsce. Rekordowo niskie stany zanotowano nie tylko na Wiśle, ale również na Sanie, Wisłoku, Wieprzu, Bugu, Liwcu i górnej Warcie. Według danych IMGW w sobotę na 28 stacjach stan wody znajdował się poniżej minimum okresowego. Na 278 stacjach przepływ był niższy od wartości średniego niskiego przepływu. IMGW zaznacza przy tym, że 102 cm na wodowskazie nie oznacza, że Wisła w tym miejscu ma 102 cm głębokości. Stan wody pokazuje położenie jej powierzchni względem ustalonego poziomu odniesienia. Jest więc informacją o napełnieniu koryta rzeki, a nie o jego głębokości.

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