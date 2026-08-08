Potężny cios w narkobiznes. Zatrzymano 303 osoby i przejęto 72 kg narkotyków

Szeroko zakrojona operacja w stolicy. Mundurowi przejęli 72 kg środków odurzających

Operacja o kryptonimie „Czyste Wakacje 2026” objęła teren Warszawy i sąsiednich powiatów. Policjanci wkraczali do prywatnych mieszkań, domów jednorodzinnych i zabudowań gospodarczych. Ich uwaga skupiła się również na miejscach, gdzie często dochodzi do nielegalnych transakcji, takich jak puby, kluby nocne, tereny przydworcowe czy okolice szkół. Były też kontrole pojazdów, w tym aut wykorzystywanych przez kierowców z popularnych aplikacji przewozowych. Policjantów wspierały trzy specjalnie przeszkolone psy tropiące.

Funkcjonariuszom udało się przejąć ponad 72 kilogramy różnych substancji psychoaktywnych. Dominowała marihuana, której mundurowi zabezpieczyli przeszło 64 kilogramy. W ręce policji wpadło również ponad pięć kilogramów kokainy i amfetaminy. Były też mefedron, heroinę, MDMA, metaamfetamina, metadon, Xanax, wypieki (!) zawierające THC i same krzewy konopi.

Bilans operacji to 159 skontrolowanych lokali. Mundurowi sprawdzili dodatkowo 1143 miejsca uznawane za potencjalne punkty dystrybucji narkotyków oraz 796 adresów, pod którymi mogli przebywać ludzie poszukiwani przez organy ścigania.

Zatrzymano 303 osoby. Znaczna część usłyszy zarzuty narkotykowe

Efektem było zatrzymanie 303 osób. 112 z nich jest podejrzewanych o przestępstwa narkotykowe. Pozostałych 197 osób figurowało w policyjnych rejestrach jako poszukiwane. Wśród nich znalazło się 27 uciekinierów z wystawionymi listami gończymi i 135 osób, wobec których wydano nakazy doprowadzenia. Prokuratura zdecydowała o zastosowaniu środków zapobiegawczych wobec 17 podejrzanych. Ośmiu z nich decyzją sądu trafiło za kratki na czas śledztwa, dziewięciu kolejnych objęto dozorem policyjnym. W realizację założeń akcji „Czyste Wakacje 2026” zaangażowanych było 2936 stołecznych policjantów.

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🚨 303 zatrzymane osoby i ponad 72 kg zabezpieczonych narkotyków to efekt ubiegłotygodniowych działań stołecznych policjantów „Czyste Wakacje 2026”, wymierzonych w przestępczość narkotykową na terenie Warszawy i okolicznych powiatów.W działaniach wzięło udział 2936 policjantów.… pic.twitter.com/aQBEEvf8rI— Policja Warszawa (@Policja_KSP) August 8, 2026

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