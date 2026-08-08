Gwałtowne burze nadciągają nad Polskę. IMGW ostrzega przed nawałnicami i gradem

Gwałtowne zjawiska na południu i wschodzie Polski. Burze z gradem w niedzielę

Po spokojnej i słonecznej sobocie, niedziela, 9 sierpnia, przyniesie wyraźne pogorszenie pogody w wybranych regionach kraju. Niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych mogą spodziewać się przede wszystkim mieszkańcy województw południowych i wschodnich. Synoptycy prognozują, że wyładowania atmosferyczne, którym lokalnie towarzyszyć będą opady gradu, wystąpią na terenie Śląska, Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny. Zjawiskom tym towarzyszyć będą intensywne, przelotne opady deszczu, a szczególnym zagrożeniem będzie porywisty wiatr. Choć przelotny deszcz może spaść również w innych rejonach wschodu i południa kraju, to burze nie wszędzie się uaktywnią. Z kolei na północnym zachodzie Polski przewiduje się najwięcej słońca i spokojną pogodę.

W niedzielę na wybrzeżu termometry wskażą maksymalnie 19 stopni Celsjusza, na południowym wschodzie zapanuje upał z temperaturą sięgającą nawet 33 stopni. W centralnej Polsce termometry wskażą od 23 do 26 stopni.

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Poniedziałek pod znakiem burz i upałów

Na początek nowego tygodnia burz będzie więcej. Podczas gdy na północy kraju przewidywana jest spokojna i pogodna aura, mieszkańcy południa, południowego wschodu i centrum Polski muszą przygotować się na gwałtowne burze. Mogą im towarzyszyć opady gradu i intensywny deszcz. Podczas urz porywy wiatru mogą osiągać prędkość nawet 70 km/h,.

Poniedziałek upłynie pod znakiem zróżnicowanych temperatur. Nad Bałtykiem termometry wskażą około 21 stopni Celsjusza, podczas gdy w głębi północnej Polski powietrze ogrzeje się do 25 stopni. Zdecydowanie najcieplej, a wręcz upalnie, będzie na południu, gdzie słupki rtęci mogą poszybować aż do 35 kreski.

Wiatr poza obszarami burz będzie wiał ze wschodu, osiągając słabą lub umiarkowaną prędkość. Mieszkańcy południowej, południowo-wschodniej i centralnej Polski powinni uważnie śledzić komunikaty meteorologiczne, gdyż to właśnie w tych częściach kraju prognozowane są najbardziej intensywne zjawiska pogodowe w postaci burz, gradu i silnego wiatru.