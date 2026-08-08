Wojskowe samoloty nad Warszawą. Trwają próby do wielkiej defilady na 15 sierpnia

Święto Wojska Polskiego. Wielka defilada na 15 sierpnia w Warszawie

Kulminacja obchodów Święta Wojska Polskiego zaplanowana jest na 15 sierpnia 2026 r., kiedy to przypada 106. rocznica historycznej Bitwy Warszawskiej. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje widowiskową defiladę na stołecznej Wisłostradzie. Na ulicach pojawią się tysiące żołnierzy, wojskowe pojazdy i specjalistyczny sprzęt, a na niebie zaprezentuje się lotnictwo. Dodatkową atrakcją będzie parada morska zorganizowana w Gdyni.

Ostatnie tygodnie to czas wzmożonych treningów. Od 3 sierpnia piesze pododdziały, załogi wozów bojowych oraz piloci doskonalą swoje umiejętności m.in. w Babicach, Wesołej, Mińsku Mazowieckim, Powidzu i Gdyni. Tak dużego zgrupowania ćwiczących żołnierzy nie było od dłuższego czasu.

Próby przed defiladą. Wojsko testuje sprzęt i synchronizację

W samo południe 8 sierpnia nad centrum Warszawy odbyła się próba generalna maszyn latających. Piloci sprawdzali ustawienie, utrzymywanie odpowiedniej wysokości oraz zgranie poszczególnych elementów pokazu przed główną uroczystością.

Zawsze to właśnie część lotnicza – bardzo dynamiczna, hałaśliwa i spektakularna – przyciąga wzrok i budzi największe emocje wśród obserwatorów, nawet jeśli to tylko treningi.

Dla tych, którzy nie mogli podziwiać tego na żywo, udostępniamy pod tekstem galerię zdjęć z przelotów nad rzeką i warszawskimi mostami.

Utrudnienia w Warszawie. Wisłostrada nieprzejezdna

Trwające przygotowania wojska to także ogromne wyzwanie logistyczne w mieście, które oznacza poważne komplikacje dla kierowców i pasażerów zbiorkomu.

Wisłostrada od soboty od 16:00 aż do niedzieli do 11:00 pozostaje całkowicie wyłączona z ruchu na fragmencie od ul. Gagarina aż do Mostu Skłodowskiej-Curie. Ponadto w planach jest czasowe, dwugodzinne zamknięcie mostów: Śląsko-Dąbrowskiego i Gdańskiego, a także popularnej kładki dla pieszych i rowerzystów – zależy to jednak od warunków pogodowych.

Stołeczny ratusz wyznaczył szereg tras objazdowych:

kierowcy mogą ominąć Wisłostradę kierując się m.in. ul. Modlińską, Jagiellońską, Wałem Miedzeszyńskim oraz Wybrzeżem Helskim i Szczecińskim,

dla jadących od północy (od Łomianek) zalecono przejazd przez Marymoncką, Słowackiego, Mickiewicza, Andersa do Marszałkowskiej.

Zarząd Transportu Miejskiego zmuszony był zmienić trasy kilkudziesięciu linii, w tym: 100, 106, 107, 108, 114, 118, 127, 131, 141, 159, 162, 166, 167, 185, 187 i nocnych N14, N16, N33, N64, N83. Ze względu na pokazy powietrzne zmodyfikowano również kursowanie autobusów nr 100, 190, 409 i 500.

Możliwe są także utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji szynowej – trasy tramwajów (1, 4, 6, 18, 20, 28, 76) łączących brzegi Wisły mogą zostać podzielone na pętle operujące wyłącznie po jednej stronie rzeki.

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