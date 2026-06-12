F-35 przeleciały nad Warszawą. Imponujące widowisko w powietrzu

F-35 nad Warszawą

Niezwykły powietrzny pokaz mogli obserwować mieszkańcy Warszawy zgromadzeni nad śródmiejskim odcinkiem Wisły. W piątek, 12 czerwca około 10:10 na niebie nad stolicą pojawiły się cztery polskie myśliwce wojskowe: dwa F-35 oraz dwa F-16. Ta niezwykła eskadra brała udział w specjalnym wydarzeniu pt. „Powitanie z Polską”.

W ramach tego wyjątkowego pokazu myśliwce F-35 zaprezentowały się wpierw nad Gdańskiem, gdzie przeleciały m.in. nad Westerplatte, następnie - po zaledwie 25 minutach mogli je podziwiać Warszawiacy zgromadzeni wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli Warszawskiej. Następnie maszyny poleciały do Krakowa - około godziny 10:35 formacja była widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego.

Na koniec maszyny powrócą do bazy w Łasku (woj. łódzkie), skąd wyleciały prezentując się jeszcze mieszkańcom Łodzi.

F-35 na wyposażeniu polskiej armii

Przelot F-35 związany jest z przełomowym momentem w polskich siłach zbrojnych. Siły Zbrojne RP są na etapie wdrażania samolotów F-35 do polskiej armii – pierwsze trzy maszyny trafiły do Polski w maju tego roku.

Pierwszy wyprodukowany dla Polski samolot F-35 wzbił się w powietrze w grudniu 2024 r. a dwóch pierwszych pilotów ukończyło szkolenie w maju 2025 r.

Pierwsze „Husarze’ - bo tak nazywają się polskie F-y - wylądowały w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

Polska, dzięki zakupowi F-35 wchodzi do elitarnego grona 20 państw posiadających te samoloty, będąc jednocześnie pierwszym krajem wschodniej flanki NATO, który tego dokonał. Do 2029 roku na wyposażeniu naszej armii mają być 32 takie maszyny. Kontrakt na wszystkie samoloty wraz z zapleczem szkoleniowym i logistycznym kosztował nas 4,6 mld dolarów. Eksperci podkreślają jednak ogromne znaczenie samolotów F-35 we wzroście potencjału obronnego naszego kraju i całej wschodniej flanki NATO.

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