Fałszywy policjant zatrzymany w Warszawie. Próbował wyłudzić od seniorki majątek

Redakcja Eska Regiony
2026-03-17 14:04

Do próby oszustwa metodą "na policjanta" doszło 16 marca 2026 roku na warszawskim Bemowie. 41-letni mężczyzna, udając funkcjonariusza, usiłował wyłudzić od seniorki 60 tysięcy złotych. Dzięki natychmiastowej reakcji świadków, sprawca został ujęty na gorącym uczynku i przekazany w ręce policji.

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Na ciemnym, lekko teksturowanym tle leżą metalowe kajdanki, dominując prawą połowę kadru. Kajdanki są srebrzysto-szare, z wyraźnymi refleksami światła na ich powierzchni, co nadaje im połyskujący wygląd. Widoczne są dwa połączone ze sobą okrągłe mankiety oraz mechanizm blokujący. Tło jest nieostre, przechodzące od ciemnoszarego po lewej stronie do jaśniejszego, rozmytego odcienia po prawej, gdzie pada intensywniejsze światło.

Historia rozpoczęła się od telefonu do starszej mieszkanki Bemowa. Mężczyzna podający się za policjanta przekonał kobietę, że bierze udział w tajnej akcji rozpracowującej szajkę złodziei. Kluczowym elementem operacji miało być przekazanie gotówki w kwocie 60 tysięcy złotych, co miało pomóc w ujęciu przestępców. Seniorka, nie podejrzewając podstępu, postępowała zgodnie z instrukcjami oszusta i udała się z pieniędzmi w umówione miejsce w pobliżu przystanku autobusowego.

Spotkanie, do którego doszło w poniedziałkowy wieczór po godzinie 17.00, miało dramatyczny przebieg. Kiedy kobieta pojawiła się z reklamówką pełną pieniędzy, podbiegł do niej 41-latek i próbował siłą wyrwać pakunek. W trakcie szarpaniny torba rozerwała się, a banknoty wysypały się na ziemię. Całe zdarzenie zauważyło dwóch przechodniów, którzy bez wahania ruszyli seniorce na pomoc i obezwładnili napastnika. Dzięki ich postawie udało się udaremnić kradzież, a kobieta na szczęście nie odniosła żadnych obrażeń.

Pijany 41-latek w areszcie. Grozi mu 8 lat więzienia

Na miejsce wezwano patrol policji z bemowskiego komisariatu, który przejął zatrzymanego mężczyznę. Okazał się on agresywny, a badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie dwa promile alkoholu. Śledczy zebrali materiał dowodowy i przesłuchali poszkodowaną oraz świadków, co pozwoliło postawić 41-latkowi zarzut usiłowania oszustwa. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Za popełnione przestępstwo podejrzanemu grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl

